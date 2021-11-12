Найсексуальніші чоловіки у світі – австралійські пожежники (фото)

Австралійські пожежні календар на 2022 рік / Фото: Australian Firefighters Calendar

Австралійські пожежники знову знялися в самій відвертій і сексуальна фотосесії для календаря на 2022 рік. На знімках чоловіки позують з оголеним торсом разом із різними тваринами, серед яких кошенята, собаки, коні, каченята та інші.

Цікаво, що вже протягом 29 років організація Australian Firefighters Calendar у такий спосіб привертає увагу громадськості до проблем, пов'язаних із захистом тварин. Усі виручені кошти від продажу календаря вони направляють у різні фонди захисту диких тварин.

Реклама

Австралійські пожежні календар на 2022 рік / Фото: Australian Firefighters Calendar

У 2022 році вийде шість різних випусків календаря. Вони будуть присвячені різним темам: класичний із найсексуальнішими пожежниками, календар із дикими тваринами Австралії, з кошенятами, собаками, кіньми. Ще один номер видання – це пляжна версія. Цього року він виходить уперше.

Австралійські пожежні календар на 2022 рік / Фото: Australian Firefighters Calendar

Реклама

Вартість одного номера становитиме 14 євро, що еквівалентно 420 грн. Доставити його матимуть можливість і в Україну.

Австралійські пожежні календар на 2022 рік / Фото: Australian Firefighters Calendar

Австралійські пожежні календар на 2022 рік / Фото: Australian Firefighters Calendar

Реклама

Австралійські пожежні календар на 2022 рік / Фото: Australian Firefighters Calendar

Австралійські пожежні календар на 2022 рік / Фото: Australian Firefighters Calendar

Австралійські пожежні календар на 2022 рік / Фото: Australian Firefighters Calendar

Австралійські пожежні календар на 2022 рік / Фото: Australian Firefighters Calendar

Австралійські пожежні календар на 2022 рік / Фото: Australian Firefighters Calendar

Читайте також: