Cамые сексуальные мужчины в мире – австралийские пожарные (фото)

Австралийские пожарные календарь на 2022 год / Фото: Australian Firefighters Calendar
Австралийские пожарные снова снялись в самой откровенной и сексуальной фотосессии для календаря на 2022 год. На снимках мужчины позируют с обнаженным торсом вместе с разными животными, среди которых котята, собаки, коала, лошади, утята и другие.
Интересно, что уже на протяжении 29 лет организация Australian Firefighters Calendar таким образом привлекает внимание общественности к проблемам, связанным с защитой животных. Все вырученные средства от продажи календаря они направляют в разные фонды по защите дикий животных.
В 2022 году выйдет шесть разных выпусков календаря. Они будут посвящены разным темам: классический с самыми сексуальными пожарными, календарь с дикими животными Австралии, с котятами, собаками, лошадьми. Еще один номер издания – это пляжная версия. В этом году он выходит впервые.
Стоимость одного номера составит 14 евро, что эквивалентно 420 грн. Доставить его смогут и в Украину.
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