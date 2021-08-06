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Дивіться: Шер, дівчина Ілона Маска та інші зірки знялися для календаря Pirelli (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
6 серпня, 15:46
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Поки команда проекту опублікувала тільки закулісні знімки, на яких відображені знамениті музиканти під час їх гастрольних турів
/ Фото: instagram.com/pirelli

Колись відомий своїми гіперсексуальними знімками знаменитостей і моделей, календар Pirelli в останні роки перетворив проєкт в модний арт-об'єкт.

Новими героями календаря у 2022 році стануть Шер, співачка і дівчина Ілона Маска Граймс, Дженніфер Хадсон, Рита Ора, Іггі Поп і багато інших. Над зйомкою працює канадський рок-музикант Брайан Адамс.

/ Фото: instagram.com/pirelli

Цього року проєкт отримав назва On the Road (в пер. з анг. "В дорозі"). Зйомки проходили по всьому світу від Лос-Анджелеса до Капрі в Італії.

Тема Pirelli – 2022 присвячена музикантам .

Тому що життя музиканта складається з доріг, подорожей, очікувань в готелях і багатьох годин за лаштунками. В дорозі я був протягом останніх 45 років – розповів музикант і фотограф Брайан Адамс.

У календарі цього року відображений день з життя гастролюючого музиканта.

/ Фото: instagram.com/pirelli

Поки Pirelli опублікували тільки закадрові знімки проєкту, які зняв фотограф Алессандро Скотті.

/ Фото: instagram.com/pirelli

Що відомо про календарі Pirelli:

  • Щорічний календар італійської компанії з виробництва шин Pirelli вперше був опублікований в 1964 році.
  • Проєкт відомий своїми відвертими фотосесіями, участь в яких брали знаменитості, серед яких: Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Жизель Бундхен, Дженніфер Лопес, Софі Лорен, Пенелопа Крус і багато інших зірок.
  • Календар виходить обмеженим тиражем і купити його можна тільки на аукціоні.
  • З 2016 політика зйомок проекту змінилася – замість сексуальних фото для календаря стали робити модні арт-знімки.

/ Фото: instagram.com/pirelli

/ Фото: instagram.com/pirelli

Дивіться в ролику про сім'ю Ілона Маска та його дівчини співачки Граймс:

Раніше ми розповідали: Дев'ять Джульєтт: зірки знялися для нового календаря Pirelli 2020

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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