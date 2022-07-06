Найкрасивіші сукні у кутюрній колекції Armani Privé (фото)

Armani Prive Fall 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Petillant (злегка ігриста) або "блискуча" — так Джорджо Армані назвав свою осінню колекцію 2022 року від-кутюр. Дизайнер був вражений зйомкою стилізованого колориту нічних клубів міжвоєнного періоду 1920-х та 1930-х років. Вишуканість, чарівність того періоду були професійно адаптовані до сьогоднішнього світу.

Його вбрання звивистих кроїв, прозоро-багатошарові вечірні сукні, здавалося, натякають на кабаре-клуб з вечірками, а стилістика шоу нагадувала інтер'єр штаб-квартири бренду в Італії.

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У колекції Армані показав безліч жакетів, розшитих бісером, прикрашених стеклярусом, паєтками з квітковими гілочками темно-синього кольору, а також спідничні та брючні костюми. Ми ж у захваті від вечірніх суконь-бюстьє всіх різновидів, від тендітних та романтичних до мінімалістично-простих. Дивіться найкращі виходи на показі від кутюр Armani Privé.

Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022

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Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022

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Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022

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