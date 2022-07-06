Найкрасивіші сукні у кутюрній колекції Armani Privé (фото)

Armani Prive Fall 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні
Petillant (злегка ігриста) або "блискуча" — так Джорджо Армані назвав свою осінню колекцію 2022 року від-кутюр. Дизайнер був вражений зйомкою стилізованого колориту нічних клубів міжвоєнного періоду 1920-х та 1930-х років. Вишуканість, чарівність того періоду були професійно адаптовані до сьогоднішнього світу.
Його вбрання звивистих кроїв, прозоро-багатошарові вечірні сукні, здавалося, натякають на кабаре-клуб з вечірками, а стилістика шоу нагадувала інтер'єр штаб-квартири бренду в Італії.
У колекції Армані показав безліч жакетів, розшитих бісером, прикрашених стеклярусом, паєтками з квітковими гілочками темно-синього кольору, а також спідничні та брючні костюми. Ми ж у захваті від вечірніх суконь-бюстьє всіх різновидів, від тендітних та романтичних до мінімалістично-простих. Дивіться найкращі виходи на показі від кутюр Armani Privé.
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