Самые красивые платья в кутюрной коллекции Armani Privé (фото)

Armani Prive Fall 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Petillant (слегка игристая) или "сверкающая" — так Джорджо Армани назвал свою осеннюю коллекцию 2022 от-кутюр. Дизайнер был впечатлен съемкой стилизованного колорита ночных клубов межвоенного периода 1920-х и 1930-х годов. Изысканность, очарование того периода были мастерски адаптированы к сегодняшнему миру.

Его наряды извилистых покроев, прозрачно-многослойных вечерних платье, казалось, намекают на кабаре-клуб с вечеринками, а стилистика шоу напоминала интерьер штаб-квартиры бренда в Италии.

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В коллекции Армани показал множество жакетов, расшитых бисером, украшенных стеклярусом, пайетками с цветочными веточками темно-синего цвета, а также юбочные и брючные костюмы. Мы же в восторге от вечерних платье-бюстье всех разновидностей, от хрупких и романтичных до минималистично-простых. Смотрите лучшие выходы на показе от-кутюр Armani Privé.

Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

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Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

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Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

Armani Privé Fall 2022 / Фото: Vogue

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