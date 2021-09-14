9 найкрасивіших пар Met Gala – 2021

Знамениті гості балу Інституту костюма 2021 / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Хоча список гостей на балі Інституту костюма, можливо, було значно скорочено в цьому році, образи знаменитостей на червоній доріжці заходу вражали. Зірки показали свою інтерпретацію теми американської моди, а ми вже розглянули кращі та гірші виходи Met Gala 2021.

Самими ж обговорюваними стали виходи зіркових пар. Разом на червоній доріжці з'явилися Ріанна в Balenciaga Coutre і A$AP Rocky в ERL, Ріта Ора і Тайка Вайтіті в Prada, Джастін Бібер в La Maison Drew і Хейлі Бібер в Saint Laurent by Anthony Vaccarello, а Дженніфер Лопес в Ralph Lauren позувала з Беном Аффлеком на афтепаті події.

Перш за все знаменитості довели, що кращий аксесуар на червоній доріжці – завжди добре одягнений партнер.

Кіт Герінґтон в Saint Laurent by Anthony Vaccarello і Роуз Леслі в Oscar de la Renta.

Ріта Ора та Тайка Вайтіті / Фото: instagram.com/frankhonyc/

Голова Instagram Адам Моссері з дружиною / Фото: instagram.com/metmuseum/

Одним з найцікавіших виходів на Met Gala 2021 стали Едріан Броуді (в Dior), який прийшов разом з екс-дружиною Харві Вайнштейна Джорджиной Чепман (в Marchesa). Це перший вихід пари після офіційного завершення шлюборозлучного процесу між Джорджиной і скандальним продюсером, який тривав майже три роки.

Хелен Ласічан і Фаррелл Вільямс в Chanel.

Син Девіда і Вікторії Бекхем Бруклін з нареченою Ніколою Пельтц в Valentino.

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