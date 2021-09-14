Голова коня, труси і кислотна дитина-робот: 10 найгірших образів на червоній доріжці Met Gala – 2021

Одягнутися на модну подію справа не з легких. Вихід може обернуться для знаменитостей як тріумфом, так і повним провалом. "Зніміть це негайно" – перше, що хочеться сказати при погляді на деякі наряди

Знаменитості на червоній доріжці балу Інституту костюма / Фото: instagram.com/alexanderwangny/, instagram.com/glamouruk/, instagram.com/mtv/

Фанати не спали всю ніч, розглядаючи кращі наряди балу Інституту костюма, який пройшов цієї ночі в Нью-Йорку. Ми ж тепер підводимо підсумки "Оскара" в модній індустрії. Прийшов час розібратися з модними провалами, що особливо запам'ятаються на червоній доріжці в цьому році.

Зібрали гірші виходи зірок на Met Gala – 2021.

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У рейтингу найбільш невдалих образів події виявилися Кім Петрас і її плаття з головою коня Collina Strada. Складається враження, що співачка явно переплутала червону доріжку модної події і Хелловін.

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Музикант Френк Оушен вирішив відвідати виставку з кислотною дитиною-роботом. На питання журналістів про свій костюм, який повинен був бути присвячений американській моді, артист відповів: "Ну типу Голлівуд... спецефекти... я вас люблю".

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Знаменитий шеф-кухар Маркус Самуельсон був схожий на чаклуна-знахаря.

Південнокорейська співачка CL вирішила не морочитися, надівши білі труси і джинсову накидку від Alexander Wang.

Репер Kid Cudi в напівпрозорих кросівках, толстовці і спідниці Louis Vuitton. Образ музикант доповнив унікальною прикрасою, виконаною на замовлення KAWS x Ben Baller. З чуток воно коштує близько 1 мільйона доларів.

Креативний директор чоловічого департаменту Louis Vuitton Вірджіл Абло передбачувано був в одязі бренду. Дизайнер був одягнений в білий костюм з написом синім кольором "Модернізм" і білій шапці-вушанці, яка користувачам соцмереж нагадала індичку.

Ще одна дивна інтерпретація теми американської моди. Канадський актор Ден Леві був одягнений в костюм з малюнком карти світу, на якому зображені двоє чоловіків, що цілуються.

Ідеальний костюм для Хелловіна показала трансгендерна супермодель Хантер Шафер. Металізований костюм Prada в стилі кінця 90-х вона доповнила прикрасою у вигляді павука, зафіксувавши його прямо на обличчі. Плюс до всього – білі лінзи.

Співачка Дебора Харрі і дизайнер Зак Позен занадто буквально сприйняли тему Met Gala. Прапор США і джинсова куртка – а з чим ще асоціюється американська мода?

Тенісистка Наомі Осака і зовсім вирішила піти від теми Америки і віддала данину поваги своїм японському і гаїтянському корінню. Спортсменка наділа яскраве плаття-кімоно Louis Vuitton з накидкою з оборками та шлейфом. Над образом також працювала її сестра, художниця і дизайнера Марі Осака.

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