Салати на зиму: ТОП-5 рецептів домашніх заготовок

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Лыто – час недорогих овочів, коли можна робити заготовки на зиму. Ми пропонуємо приготувати овочеві салати в банках. Це не просто гарнір, а окремі і дуже смачні страви, які обов'язково варто спробувати.
Для салатів на зиму можна використовувати практично будь-які овочі: баклажани, помідори, огірки, кабачки, цвітну капусту або гарбуз. Деякі рецепти включають гриби, квасолю і навіть крупи – гречку, рис, перловку.
Zкщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.
Салат на зиму з кабачками, помідорами і перцем
Овочевий салат на зиму / Фото: Depositphotos
Час приготування:
- 2 години
Інгредієнти:
- 1 кг очищених кабачків
- 1,5 кг помидорів
- 4 болгарських перців
- 5-6 зубчиків часнику
- 100 г цукру
- 1 ст. л. кухонної солі
- 1 ст. л. оцту 9%
- 1 ст. л. рослинної олії
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Спосіб приготування:
- Кабачки нарізати кубиками середнього розміру (1,5-2 см).
- Помідори нарізати середніми кубиками.
- Болгарський перець очистити від насіння і нарізати квадратиками.
- Нарізані помідори покласти в каструлю і поставити на плиту. Додати цукор і сіль, акуратно перемішати. Довести до кипіння і варити помідори 10 хвилин, періодично перемішуючи.
- Потім додати кабачки і перець. Влити олію, перемішати. Довести до кипіння, варити овочі 30 хвилин. За 15 хвилин до готовності додати подрібнений або пропущений через прес часник. Періодично акуратно помішувати.
- За 1-2 хвилини до готовності додати оцет і відразу ж накрити кришкою. Довести до кипіння і зняти з вогню.
- Розлити в гарячому вигляді по стерилізованих банках і закрити простерилізованими кришками. Вийде 3 банки об'ємом 0,45 л.
- Закупорені банки відразу перевернути догори дном, закутати і залишити до повного охолодження.
Салат із зелених помідорів на зиму
Зелені помідори на зиму / Фото: Depositphotos
Час приготування:
- 2 години
Інгредієнти:
- 1 кг зелених помідорів
- 2-3 солодких перці
- 500 г моркви
- 500 г цибулі
- 1/2 склянки рослинної олії
- 1 ст.л. солі
- 2 ст.л. цукру
- Перець горошком
- Зелень петрушки і кропу – за смаком
Спосіб приготування:
- Нарізати тонкою соломкою цибулю і перець, моркву натерти на крупній тертці і обсмажити підготовлені овочі на рослинній олії.
- Помідори нарізати дрібно, з'єднати з обсмаженими овочами і тушкувати 40 хвилин.
- Потім додати цукор, сіль, перець горошком і подрібнену зелень і тушкувати ще 30 хвилин.
- Готовий салат розкласти в стерилізовані банки, закатати і, закутавши, залишити до повного охолодження.
Салат "Кабачки по-корейськи" на зиму
Кабачки по-корейськи / Фото: Depositphotos
Час приготування:
- понад 3 години
Інгредієнти:
- 1 молодий кабачок
- 1 морква
- 1 огірок
- 1/2 солодкого перцю
- Суцвіття кропу – за смаком
- Кінза або інша зелень – за смаком
- 2/3 склянки яблучного оцту
- 2/3 склянки рослинного масла
- 2 ст. л. соєвого соусу
- 1 ст. л. цукру
Спосіб приготування:
- Натерти кабачок і моркву на тертці для корейської моркви.
- Огірки і перець нарізати тонкою соломкою.
- Перемішати овочі, додати дрібно посічену кінзу і суцвіття кропу без твердих стебел.
- Розкласти овочеву суміш в чисті банки. Якщо ви будете заготовляти салат на зиму, то банки і кришки потрібно простерилізувати.
- Для заправки змішати оцет, олію, соєвий соус і цукор. Якщо оцту додати менше, то маринуватися салат буде довше.
- Залити банки заправкою, закрити кришками, струсити. Якщо ви плануєте їсти салат відразу, залиште його на 5-6 годин в холодильнику.
- Для консервування салату прикрити літрові банки кришками і стерилізувати 40 хвилин. Закатати, перевернути догори дном на рушник і дати повністю охолонути.
- Зберігати кабачки по-корейськи в прохолодному місці.
Салат із баклажанів на зиму
Баклажани на зиму / Фото: Depositphotos
Час приготування:
- понад 3 години
Інгредієнти:
- 6 кг баклажанів
- 6-8 шт. червоного болгарського перцю
- 3-4 шт. гострого перцю
- 200 г часнику
- 0,5 стакану оцту 9 %
- 0,5 склянки рослинної олії
- 2 ст. л. солі
- 1 склянка цукру
Спосіб приготування:
- Банки помити з содою. Простерилізувати будь-яким способом банки і кришки. Баклажани помити, відрізати хвостики.
- Баклажани порізати уздовж і поперек на вісім частин.
- Посипати сіллю (1-2 ст. ложки з гіркою), перемішати і дати постояти 2 години. Потім добре промити.
- Залити холодною водою, дати закипіти. Варити 5 хвилин на середньому вогні. Злити воду з баклажанів.
- Зробити маринад. Для цього помити і очистити від насіння солодкий перець. Очистити часник. Пропустити через м'ясорубку солодкий і гіркий перець, часник. Додати рослинну олію, сіль, цукор і оцет і довести маринад до кипіння.
- Відварені баклажани залити розсолом, дати закипіти. Варити на середньому вогні 5 хвилин.
- Баклажани розкласти в стерильні банки, закатати, перевернути на кришки, укутати до повного охолодження.
Салат з цвітної капусти на зиму
Салат з цвітної капусти / Фото: Depositphotos
Час приготування:
- 2 години
Інгредієнти:
- 1 кг цвітної капусти
- 3 болгарських перці
- 2 моркви
- 2 цибулини
- 120 мл води
- 120 мл рослинної олії
- 120 мл оцту 9%
- 2 ст. л. цукру
- 1 ст. л. солі
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. кардамону
Спосіб приготування:
- Капусту очистити від листя. Розібрати на суцвіття і викласти в миску. Залити капусту окропом на 10 хвилин.
- Морква і перець почистити. Почистити цибулю.
- У велику каструлю скласти смужками нарізаний перець і півкільцями нарізану цибулю. Додати нашатковану моркву і капусту без води.
- У миску налити півсклянки гарячої води і додати спеції. Додати сіль і цукор, влити оцет. Добре перемішати заливку.
- Залити овочі маринадом і залишити на 1 годину. Розкласти по банках. Стерилізувати півлітрові банки 10-12 хвилин.
- Закатати і прибрати в тепло на 12 годин. Зберігати в погребі.
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