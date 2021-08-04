Reebok випустили екокросівки з перероблених подушок безпеки (фото)

/ Фото: Reebok

Reebok, які раніше випустили лімітовані кросівки до Дня марихуани, об'єдналися з південно-корейським брендом KANGHYUK, щоб створити нове ековзуття. Класична модель кросівок знаменитого спортивного бренду була повністю виготовлена ​​і з перероблених подушок безпеки і промислового поліаміду.

/ Фото: Reebok

Кросівки створили для лондонського люксового універмагу Dover Street Market. Всього випустили 25 пар взуття, представивши в якості арт-проекту – свого роду екологічний експеримент зі знаменитою моделлю Reebok Classic Leather.

Кросівки повністю виконані в червоному кольорі, всі деталі зшиті з клаптиків. Внутрішня частина виконана з сітчастого матеріалу, що нагадує трикотаж.

/ Фото: Reebok Реклама

Кросівки KANGHYUK x Reebok Classic Leather SRS будуть випущені в продаж 6 серпня виключно для Dover Street Market у Лондоні. Кожна пара буде коштувати 340 доларів.

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