Розвів на 10 мільйонів доларів – дав привід для курйозу: 5 мемів про афериста з Tinder, які розлетілися в Мережі

5 мемів про афериста з Tinder, які розлетілися в Мережі

2 лютого на стримінговій платформі Netflix вийшов документальний фільм "Аферист із Tinder" про іншу сторону сайту знайомств. В головних ролях – Саймон Лєваєв, який видавав себе за мільярдера та виманював гроші в жінок, які в нього закохувалися. Детально про сюжет картини ми розповіли в попередньому матеріалі. Сьогодні покажемо курйозні меми про фільм, які розлетілися в Мережі.

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Ми також показували смішні профілі в Tinder, які знайшли на сайті знайомств. Щоправда, після побаченого почали сумніватися романтики на першому побачення та любові з першого погляду.