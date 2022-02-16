Rave Review випустили NFT-трусики заради боротьби з гендерною нерівністю. У чому ідея

Фешн-бренд Rave Review випустив NFT-трусики, щоб збалансувати гендерну нерівність у криптоутворенні / Фото: Rave Review

Нещодавно ми писали, як художник продав NFT-гіфку за 6, 9 млн грн, завантаживши картинку з інтернету та наклавши на неї фільтри У сім'ї криптографічних токенів прибуде – Rave Review випустили NFT-трусики.

Шведський фешн-бренд Rave Review створили жінки, які занепокоєні домінуванням чоловіків у криптосвіті. Вони випустили "криптотрусики", за допомогою яких хочуть створити жіноче блокчейн-ком'юніті. Cryptopanties (криптотрусики) обрані недарма:

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Це несподіваний одяг. Дуже жіночний. Логічно було створити вироби для тих людей, яких ми сподіваємося бачити у метавсесвіті, – кажуть креативні директори Жозефін Бергвіст і Лівія Шюк.

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Як і інші NFT-колекції, купівля "криптотрусиків" дозволяє приєднатися до ком'юніті насамперед жінкам, які не дуже цікавляться колекціонуванням віртуального мистецтва. Тому Rave Review сподіваються, що до них приєднуватиметься багато жінок, які бажають отримати знання про NFT.

Засновниці ком'юніті обіцяють проводити інтерактивні ігри. Rave Review кажуть, що вирішення простих завдань дозволить вивчити основи криптосвіту:

Протягом тижня ми публікуватимемо паролі в соціальних мережах. Вставлені на наш вебсайт, вони розблокують низку завдань та нададуть інструкції та FAQ для новачків.

Продаж NFT-трусиків починається Міжнародного жіночого дня, 8 березня, на сайті Cryptopanties.

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Нагадаємо, що McDonald's відкриють ресторани у метавсесвіті. Покупці зможуть робити замовлення віртуально, і їжа з'явиться біля їхнього порога.

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