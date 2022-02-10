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Скачав картинку з Інтернету і наклав на неї фільтри: художник продав NFT-гіфку за 6, 9 млн. грн – бісів геній

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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10 лютого, 17:31
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Шедевр під назвою 64 Gallon Toter був завантажений ще кілька років тому, але SuperRare його видалили за порушення авторських прав іншої компанії
Художник продал NFT-гіфку за 6, 9 млн. грн. грн
Художник продал NFT-гіфку за 6, 9 млн. грн. грн / Фото: Инстаграм

Найдорожчі кросівки Dior на підборах за 41 тис. грн нервово стоять осторонь, коли йдеться про американського фотографа Robness, який продав NFT-гіфку сміттєвого бака за 250 тисяч доларів (6, 9 млн. грн). Чоловік створив зображення кілька років тому, завантаживши картинку в Інтернет та наклавши на неї пару ефектів, розповіло видання, Mashable.

Твір мистецтва під назвою 64 Gallon Toter був завантажений ще кілька років тому, але потім його видалили з платформи SuperRare за порушення авторських прав іншої компанії. А за 2 роки NFT-гіфку відновили. SuperRare надіслали художнику електронного листа, в якому розповіли, що спочатку не розглядали його роботу як мистецтво. Потім, коли як NFT стали популярними, змінилося ставлення до твору автора.

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Пізніше NFT-гіфка сміттєвого бака стала мемом і продовжує мотивувати користувачів створювати тисячі її копій. Тому підвищився інтерес до оригіналу.

Мені зателефонував колекціонер, який хотів дізнатися більше про історію створення гіфки. Ми говорили приблизно 30-45 хвилин, я йому все розповів, і більшу частину часу він сміявся. Після цього колекціонер захотів купити NFT, я назвав ціну і все.

- розповів автор гіфки.

Гіфку оцінили у 250 тис. дол (майже 7 млн. грн), а її продаж NFT істотно вплинув життя автора. Колись він жив у автомобілі та перебивався випадковими заробітками. А зараз Robness опублікував на платформі SuperRare понад 144 лоти, 113 з яких вже продані.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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