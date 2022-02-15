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McDonald's відкриють ресторани у метавсесвіті. Як там їсти

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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15 лютого, 12:33
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Покупці зможуть робити замовлення віртуально, і їжа з'явиться біля їхнього порога. Так би мовити, не відриваючись від метаділ
McDonald's відкриють ресторани у метавсесвіті
McDonald's відкриють ресторани у метавсесвіті / Фото: pixabay.com

Прогнози такі: метавсесвіт захопить чверть людей вже за чотири роки, а, значить, все більше великих брендів приєднуються до віртуального світу. Мережа McDonald's також на хвилі трендів, тому приєдналася до метавсесвіту за такими іменами Alo Yoga, YG Entertainment, BAPE та іншими гучними марками.

Мережа ресторанів швидкого харчування подала 10 заявок на реєстрацію товарних знаків для продажу продуктів у цифровому просторі. Джош Гербен, який є повіреним за товарними знаками, розповів, що заявки включають товарні знаки для "віртуальних продуктів харчування та напоїв; завантажувані мультимедійні файли, що містять зображення, текст, аудіо- та відеофайли та невзаємозамінні токени (NFT)".

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Також McDonald's планує створювати "віртуальні концерти та інші віртуальні заходи" та віртуальні ресторани, "що представляють реальні та віртуальні товари". Повідомляється, що фізичні продукти будуть доступні з доставкою додому. Таким чином, голодні користувачі віртуальної реальності зможуть купувати їжу, не відкладаючи навушники.

До речі, у метавсесвіті вперше пройде Тиждень моди. Розповідаємо, як її завітати.

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Нагадаємо, що у метавсесвіті Цукерберга сталося перше зґвалтування.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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