Рассел Кроу вистояв в семитисячної черзі, щоб отримати вакцину

Зірка "Гладіатора" Рассел Кроу вирішив вакцинуватися, але для цього йому довелося провести цілий день в черзі з іншими людьми

Рассел Кроу простояв в черзі для отримання вакцини / Фото: Getty Images, twitter.com/russellcrowe

Голлівудський актор Рассел Кроу, який раніше розповів про фільмування в "Гладіаторі" і "Безжальному", поділився з шанувальниками, де він провів минулу неділю. Виявилося, що актор вирушив отримувати вакцину від COVID-19, але навіть попри його зірковий статус, все виявилося не так просто.

У Twitter Рассел Кроу запостив кадр вулиці в Новому Південному Вельсі в Австралії, на якій вишикувалася величезна черга. У цій семитисячній черзі актор простояв весь день.

"Як я провів неділю. Простояв чергу з 7000 хорошими громадянами, щоб отримати перший компонент", – написав Кроу.

Водночас назву вакцини, яку йому ввели, Рассел не розсекретив.

Дивіться в сюжеті про "за" і "проти" вакцинації від коронавірусу:

Нагадаємо, нещодавно телеведучий Сергій Притула та його дружина вакцинувалися проти COVID-19.

Раніше ми показали, як виглядає Рассел Кроу через 20 років після "Гладіатора".