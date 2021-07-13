Рассел Кроу выстоял в семитысячной очереди, чтобы получить вакцину

Рассел Кроу простоял в очереди для получения вакцины / Фото: Getty Images, twitter.com/russellcrowe
Голливудский актер Рассел Кроу, который ранее рассказал о съемках в "Гладиаторе" и "Неистовом", поделился с поклонниками, где он провел минувшее воскресенье. Оказалось, что актер отправился получать вакцину от COVID-19, но даже несмотря на его звездный статус, все оказалось не так просто.
В Twitter Рассел Кроу запостил кадр улицы в Новом Южном Уэльсе в Австралии, на которой выстроилась огромная очередь. В этой семитысячной очереди актер простоял весь день.
"Как я провел воскресенье. Простоял очередь с 7000 хорошими гражданами, чтобы получить первый компонент", – написал Кроу.
В то же время название вакцины, которую ему ввели, Рассел не рассекретил.
Смотрите в сюжете о "за" и "против" вакцинации от коронавируса:
Напомним, что недавно телеведущий Сергей Притула и его супруга вакцинировались от COVID-19.
Ранее мы показали, как выглядит Рассел Кроу спустя 20 лет после "Гладиатора".
Новости на эту же тему:Харрисону Форду – 79! 5 крутых фильмов со звездой Индианы Джонса и Звездных войн Юлия Санина, alyona alyona, Onuka и Артем Пивоваров записали саундтрек к комедии прямо на Atlas Weekend Солистка Go_A каждый день лично переписывается с одним из участников Евровидения: о чем общаются