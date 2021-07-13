Рассел Кроу выстоял в семитысячной очереди, чтобы получить вакцину

Звезда "Гладиатора" Рассел Кроу решил вакцинироваться, но для этого ему пришлось провести целый день в очереди с другими людьми

Рассел Кроу простоял в очереди для получения вакцины / Фото: Getty Images, twitter.com/russellcrowe

Голливудский актер Рассел Кроу, который ранее рассказал о съемках в "Гладиаторе" и "Неистовом", поделился с поклонниками, где он провел минувшее воскресенье. Оказалось, что актер отправился получать вакцину от COVID-19, но даже несмотря на его звездный статус, все оказалось не так просто.

В Twitter Рассел Кроу запостил кадр улицы в Новом Южном Уэльсе в Австралии, на которой выстроилась огромная очередь. В этой семитысячной очереди актер простоял весь день.

"Как я провел воскресенье. Простоял очередь с 7000 хорошими гражданами, чтобы получить первый компонент", – написал Кроу.

В то же время название вакцины, которую ему ввели, Рассел не рассекретил.

Смотрите в сюжете о "за" и "против" вакцинации от коронавируса:

Напомним, что недавно телеведущий Сергей Притула и его супруга вакцинировались от COVID-19.

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