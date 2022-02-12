Белла Хадід поборола депресію та відкрила Тиждень моди у Нью-Йорку. Дивіться показ Proenza Schouler осінь 2022

Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue, Колаж: Сьогодні

Не встигли ми насолодитись роботами українських дизайнерів на показах ювілейного 50-го сезону Ukrainian Fashion Week, як стартував місяць моди. Сьогодні вночі бренд Proenza Schouler відкрив Тиждень моди у Нью-Йорку сезону осінь 2022 року.

Шоу минулому у головному виставковому просторі Фонду Бранта. Під гру американського мультиінструменталіста Eartheater, дизайнери Лазаро Ернандес та Джек Макколлоу показали свою версію того, що ми будемо носити наступної осені. На подіумі ми побачили строгий крій та м'які сукні, вишуканість яких поєднується із чуттєвістю жіночого тіла.

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Вперше на подіум після заяв про те, що соцмережі викликають тривожність та депресивний розлад, вийшла модель Белла Хадід. Сподіваємось дівчині вдалося впоратися з проблемами ментального здоров'я, і ми ще не раз побачимо її на показах у найближчий fashion month.

Белла Хадід на показі Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue

Комфорт та легкість – так можна охарактеризувати нову колекцію Proenza Schouler. Так, пережитки самоізоляції залишаються з нами досі. Проте дизайнери додали корсетні силуети, які раніше були візитною карткою бренду. Для колекції осінь 2022 року вони були повністю переосмислені: створені за допомогою машинної в'язки по колу, що забезпечило їм цілісний формований вигляд.

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Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue

Родзинкою колекції стали сукні з об'ємним низом, що нагадували стиль жінок 18 століття.

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Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue

Образи дизайнери доповнили аксесуарами, що обтягують талію моделей.

Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue

Також у колекції ми побачили сукні-сорочки вільного крою з струменячим подолом, яскраві відтінки разом із приглушеними земляними та анімалістичний принт.

Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue

На місцях гостей було розкладено аркуші з надрукованим ессе американської письменниці Оттеси Мошфег під назвою "Куди ми підемо далі?" Гарне питання, погодьтеся.

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