Принц Чарльз відмовився виконувати обіцянку дану принцу Філіпу

Молодший син Єлизавети II повинен був стати герцогом після того, як на трон зійде його старший брат принц Чарльз. Але у майбутнього короля Британії свої плани

Титул герцога Единбурзького не дістанеться принцу Едварду / Фото: Getty Images

Принц Чарльз після смерті свого батька успадкував всі його титули. За домовленістю між принцом Філіпом і його старшим сином, яка була укладена в 1999 році, титул герцога Единбурзького повинен був перейти принцу Едварду після сходження Чарльза на престол. Але як розповідають інсайдери, принц Чарльз не планує передавати титул герцога Единбурзького молодшому братові.

"Принц Чарльз – герцог Единбурзький. І йому вирішувати, що робити з титулом. Едварду він не дістанеться", – розповів інсайдер Daily Mail.

Принц Чарльз не буде зраджувати титул герцога Единбурзького принцу Едварду / Фото: Getty Images

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Вся річ у тім, що майбутній король Британії хоче скоротити кількість членів королівської сім'ї, що мають титули, а не примножувати їх. І якщо принц Едвард успадкує титул герцога Единбурзького, в подальшому він перейде до його сина Джеймса. А племінника принц Чарльз не бачить в ролі високопоставленого члена королівської сім'ї. На його думку, хлопчика виховують так, щоб він не був частиною королівської сім'ї. Швидше за все принц Чарльз передасть титул герцога Единбурзького своєму онукові – молодшому синові Вільяма і Кейт Міддлтон принцу Луї.

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