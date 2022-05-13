Причепився кліщ – що робити, якщо поряд немає лікарні і як дістати комаху самому

Якщо поряд немає лікарні та причепився кліщ, можна обережно дістати комаху самому / Фото: Колаж: Сьогодні,
Кліщі можуть атакувати не лише у лісі, а під час вигулу собаки, "зловити" ж кліща, рятуючись від обстрілів або переїжджаючи з місця на місце, на жаль, може кожен.
Кліщі небезпечні тим, що часто переносять збудників вірусних та бактеріальних захворювань. Як уникнути укусів кліща і що робити, їли комаха вже атакувала - розповіли в центрі громадського здоров'я МОЗ.
Ця маленька комаха може жити на вашому тілі або тілі улюбленця близько двох тижнів! Кліща, що присмоктався, помічають не відразу, а через пару днів, коли місце укусу припухає, червоніє, а сам кліщ "роздмухується" у розмірі від крові.
Врятуватися від кліщів допоможуть репеленти, закрите взуття та одяг, головний убір. Намагайтеся під час прогулянок не заходити глибоко у траву, оглядайте себе періодично. А вдома треба роздягнутися та ретельно оглянути себе, дітей, рідних, домашніх вихованців, якщо ви їх вигулювали.
Якщо знайшли кліща, важливо:
- не давити комаху на вашому тілі
- не намагатися вирвати
- не лити на кліща олію чи спирт.
Найкраще звернутися до травмпункту, де вам допоможуть витягнути кліща та проконсультують з приводу подальших дій. Якщо поряд немає лікарні, то акуратно викрутіть кліща обертальними рухами пінцетом чи через марлю.
Місце укусу потрібно обробити антисептиком, а згодом здати аналіз крові на антитіла антитіла (IgM). Оскільки кліщ може інфікувати вас борельозом (хворобою Лайма) або кліщовим енцефалітом.
Протягом трьох тижнів після укусу кліща спостерігайте за своїм станом: щоденно вимірюйте температуру тіла. Якщо вона почала підвищуватися, а також на шкірі з'явилося почервоніння, яке росте і не минає, негайно зверніться до лікаря.
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А ще порадами, як забрати кліща, поділився Євген Комаровський.