Прицепился клещ – что делать, если рядом нет больницы и как достать насекомое самому

Если рядом нет больницы и прицепился клещ, можно осторожно достать насекомое самому / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com
Клещи могут атаковать не только в лесу, а во время выгула собаки; а "поймать" клеща, спасаясь от обстрелов или переезжая с места на место, увы, может каждый.
Клещи опасны тем, что часто переносят возбудителей вирусных и бактериальных заболеваний. Как избежать укусов клеща и что делать, ели насекомое уже атаковало – рассказали в центре общественного здоровья МОЗ.
Это маленькое насекомое может жить на вашем теле или теле питомца около двух недель! Присосавшегося клеща замечают не сразу, а через пару дней, когда место укуса припухает, краснеет, а сам клещ "раздувается" в размере от крови.
Спастись от клещей помогут репелленты, закрытая обувь и одежда, головной убор. Старайтесь во время прогулок не заходить глубоко в траву, осматривайте себя периодически. А дома нужно раздеться и тщательно осмотреть себя, детей, родных, домашних питомцев, если вы их выгуливали.
Если нашли клеща, важно:
- не давить насекоме на вашем теле
- не пытаться вырвать
- не лить на него масло или спирт.
Лучше всего обратиться в травмпункт, где вам помогут вытащить клеща и проконсультируют по поводу дальнейших действий. Если рядом нет больницы, то аккуратно выкрутите клеща вращательными движениями пинцетом или через марлю.
Место укуса нужно обработать антисептиком, а в последствии сдать анализ крови на антитела антитела (IgM). Поскольку клещ может инфицировать вас боррелезом (болезнью Лайма) или клещевым энцефалитом.
В течение трех недель после укуса клеща наблюдайте за своим состоянием: ежедневно измеряйте температуру тела. Если она стала повышаться, а также на коже появилось покраснение, которое растет и не проходит, немедленно обратитесь к врачу.
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