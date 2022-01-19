Чи правда, що заморожені овочі та фрукти корисніші за свіжі – 3 факти, про які ви могли не знати

Заморожені овочі, ягоди та фрукти можуть бути кориснішими за свіжі / Фото: Колаж: Сьогодні

Не у всіх є можливість цілий рік їсти свіжі овочі та фрукти: тому заморожений варіант таких продуктів – повноцінна їм альтернатива. У чому користь заморожених плодів і скільки взагалі можна зберігати такі продукти – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

У чому користь заморожених продуктів

Що довше зберігається зірваний плід, то менше в ньому залишається корисних речовин. Наприклад, особливо потрібний нам взимку вітамін С дуже нестійкий у зовнішньому середовищі, а при нагріванні взагалі швидко руйнується.

Реклама

Заморожені овочі, ягоди та фрукти теж втрачають частину вітамінів та мікроелементів. Однак показник становить всього 20-30%. Для порівняння: при консервуванні плодів у них руйнується понад 50% корисних речовин.

Також заморожування, на відміну від інших способів зберігання, мінімально впливає на колір, текстуру та харчові цінності продуктів.

Реклама

При заморожуванні плодів у них повністю зберігаються харчові волокна, тобто клітковина. Саме клітковина – це головна цінність рослинної їжі.

Рослинна їжа корисна у будь-якому вигляді, важливо постійно включати овочі, фрукти, ягоди до раціону. Адже саме дефіцит харчових волокон у харчуванні сучасних людей пов'язаний із ризиком захворювань.

Як довго зберігати заморожені продукти?

Заморожування також продовжує строк зберігання інших швидкопсувних харчових продуктів. Але навіть при заморожуванні у різних продуктів – різні терміни зберігання.

Реклама

Навіть при заморозку у різних продуктів – різні терміни зберігання / Фото: unsplash.com

А саме :

зелень, фрукти та овочі можна зберігати замороженими до 6 місяців

рибу, м'ясо, птицю – теж до 6 місяців

фарш – 3 місяці

приготовлений цілий птах або шматок м'яса – 9 місяців

приготовлені шматочки птиці – 1 місяць

хліб – 3 місяці

морозиво – до 2 місяців.

Як правильно розморожувати продукти?

Розморожувати продукти теж потрібно правильно, це робиться повільно у холодильній камері, переклавши з морозилки в інший відділ холодильника. А не класти в тепло, також слід стежити, щоб тала рідина не забруднила інші продукти.

Розморожувати продукти теж потрібно правильно, спочатку перекласти з морозилки в інший відділ холодильника / Фото: unsplash.com

При кімнатній температурі запускаються процеси розмноження мікробів . У разі заморожування бактерії стають неактивними, але думка про те, що холод робить продукт безпечним, є помилковою.

Іншими словами, якщо їжа потрапила в морозильну камеру з будь-якими бактеріями на поверхні, то після відтавання вона, як і раніше, міститиме ті ж самі шкідливі бактерії . Єдиний надійний спосіб позбавитися їх – дотримуватися правил харчової безпеки, зокрема ретельно просмажувати або відварювати харчові продукти після розморожування.

Також читайте: "Як перестати постійно заглядати в холодильник і переїдати".