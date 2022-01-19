Чи правда, що заморожені овочі та фрукти корисніші за свіжі – 3 факти, про які ви могли не знати

Заморожені овочі, ягоди та фрукти можуть бути кориснішими за свіжі / Фото: Колаж: Сьогодні
Не у всіх є можливість цілий рік їсти свіжі овочі та фрукти: тому заморожений варіант таких продуктів – повноцінна їм альтернатива. У чому користь заморожених плодів і скільки взагалі можна зберігати такі продукти – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.
У чому користь заморожених продуктів
Що довше зберігається зірваний плід, то менше в ньому залишається корисних речовин. Наприклад, особливо потрібний нам взимку вітамін С дуже нестійкий у зовнішньому середовищі, а при нагріванні взагалі швидко руйнується.
Рослинна їжа корисна у будь-якому вигляді, важливо постійно включати овочі, фрукти, ягоди до раціону. Адже саме дефіцит харчових волокон у харчуванні сучасних людей пов'язаний із ризиком захворювань.
Як довго зберігати заморожені продукти?
Заморожування також продовжує строк зберігання інших швидкопсувних харчових продуктів. Але навіть при заморожуванні у різних продуктів – різні терміни зберігання.
А саме :
- зелень, фрукти та овочі можна зберігати замороженими до 6 місяців
- рибу, м'ясо, птицю – теж до 6 місяців
- фарш – 3 місяці
- приготовлений цілий птах або шматок м'яса – 9 місяців
- приготовлені шматочки птиці – 1 місяць
- хліб – 3 місяці
- морозиво – до 2 місяців.
Як правильно розморожувати продукти?
Розморожувати продукти теж потрібно правильно, це робиться повільно у холодильній камері, переклавши з морозилки в інший відділ холодильника. А не класти в тепло, також слід стежити, щоб тала рідина не забруднила інші продукти.
Іншими словами, якщо їжа потрапила в морозильну камеру з будь-якими бактеріями на поверхні, то після відтавання вона, як і раніше, міститиме ті ж самі шкідливі бактерії . Єдиний надійний спосіб позбавитися їх – дотримуватися правил харчової безпеки, зокрема ретельно просмажувати або відварювати харчові продукти після розморожування.
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