Постковідна депресія: як впоратися і що робити – поради та техніки

Як впоратися з депресією після COVID-19 / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні
Спочатку коїд, а потім депресія – наша реальність, яка додає тривожності та занепокоєння. Сьогодні багато людей діляться своїми історіями в соцмережах, що кризи, обмеження та постковідна депресія змінюють їхній настрій та забирають сили. Зірка 44-серійного фільму "Водна поліція" на каналі "Україна" актриса Міла Римар часто розповідає, що допомагає їй розібратися в собі, надихнутися на зміни та отримувати задоволення від життя.
Цього разу вона поділилася техніками, які допомагають їй впоратися із постковідною депресією.
Я іноді застосовую цю практику: перше, що потрібно зробити – стати перед дзеркалом і поставити собі ряд питань. А саме:
За словами зірки серіалу, такі питання допоможуть проаналізувати спосіб життя, розвиток, стан та інші важливі складові вашого життя
І почнуть надходити відповіді. Я певна, захочеться діяти. Завдяки цьому народжуватимуться і бажання, і цілі, – розповіла Міла Римар в інтерв'ю для каналу "Україна".
Відомо, що в стані депресії дуже важливо зробити навіть найменший крок. Чому б не розпочати з таких питань?
Також рекомендую часто подорожувати, більше перебувати в єднанні з природою, займатися чимось творчим – це надихає, наповнює та відкриває людину, – зазначила актриса.
Дивіться з понеділка по четвер о 17:00 серіал "Водна поліція" на каналі "Україна".
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