Як подолати самотність та депресію – приклад Японії

За час пандемії у світі різко зросла кількість людей із діагностованою депресією

Японія представила програму боротьби з самотністю людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно ми розповідали, які події 2021 року увігнали українців у депресію, через що багато хто відчув себе самотніми. У Японії теж дедалі більше громадян страждають через це, у зв'язку з чим керівництво країни прийняло спеціальну програму, розповідає Japan Times.

Уряд Японії прийняв програму, спрямовану на боротьбу людей з самотністю. У зв'язку з цим, керівництво країни висхідного сонця пропонуватиме цілодобові консультації по телефону та в соціальних мережах людям, які почуваються самотніми через ізоляцію. Спеціальні служби почнуть активніше співпрацювати з громадськими організаціями, які допомагають запобігати самогубствам.

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Через стрімкий ритм життя, а також інфраструктуру, що швидко розвивається, і хронічну перевтому, проблема самотності та соціальної ізоляції в Японії є вже давно. А на тлі пандемії Covid-19 вона лише посилилася. Громадяни хвилюються через свої життя, адже 2020-го кількість самогубств у країні різко збільшилася.

У новій програмі зазначають, що самотність та соціальна ізоляція – це проблема, яка може статися з кожним. Суспільство має вирішувати її разом.

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Уряд також обіцяє переглядати програму щороку.

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