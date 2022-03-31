Портрет пораненої вчительки з Чугуєва продали за 100 тисяч доларів

Портрет Олена Курило, проданий на аукціоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні не сходить із перших шпальт світових ЗМІ. Про жахіття, які творять російські військові, розповідають голлівудські зірки, перша леді України використовує свої соцмережі, щоб поділитися історіями українців.

Багато художників і креативників у світі всіма силами намагаються допомогти народу вистояти. Так, портрет пораненої мешканки Чугуєва (Харківська область) Олени Курило продали на аукціоні за 100 тисяч доларів.

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Про це розповіла авторка картини, художниця Женя Гершман.

Портрет Олени Курило, який продали на аукціоні / Фото: HERITAGE AUCTIONS

Полотно Гершман під назвою "Перше обличчя війни" було створено на основі фотографії Вольфганга Швана. Цей знімок було опубліковано на обкладинках та перших сторінках світових видань 24 лютого.

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Картину продали на аукціоні Heritage Auctions. Усі кошти буде перераховано на закупівлю амуніції для українських військових.

Гермшан зазначила, що у день закриття аукціону Олені Курило зробили операцію, щоб відновити зір після пережитого бомбардування.

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Нагадаємо, Олена Курило проживала у Чугуєві, до війни викладала хореографію.

Раніше ми розповідали, як виглядали українки до та після вторгнення Росії.