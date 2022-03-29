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Світ має знати: Олена Зеленська розповіла про мужність медиків України

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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29 березня, 19:42
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Перша леді поділилася зворушливим постом, де розповіла про медиків, які рятують інших ціною свого життя
Олена Зеленська розповіла про сильних медиків, які рятують життя, ризикуючи собою
Олена Зеленська розповіла про сильних медиків, які рятують життя, ризикуючи собою / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Ми говоримо, як важко переживаємо війну, що у нас стреси та нездужання, безсоння та нервові зриви. Але що тоді про свій стан сказати медикам, які під обстрілами роблять операції, приймають пологи і рятують людей "з того світу"? Олена Зеленська розповіла про кількох героїчних лікарів, яких має знати кожен українець.

Перша леді України поділилася у своєму Instagram новим постом про руйнівну війну та героїчних лікарів, які ризикують собою, рятуючи чужі життя.

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Справжній лікар. Анатолій Борисович Казанцев. У Маріуполі керував дитячим інфекційним відділенням. Коли почалася війна, не покинув свого робочого місця та пацієнтів. На роботі й загинув. Його поховали колеги на подвір’ї лікарні.

З початку війни в Україні вбито вже 6 медиків, зруйновано понад 13 лікарень. Російські нападники чинять це свідомо, як і вбивства мирних людей. Але поки вони сіють смерть, такі лікарі, як Анатолій Борисович, продовжують відстоювати життя. Ось лише декілька прикладів.

Андрій Свист і його дружина Ольга, лікарі з Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова, два тижні надавали допомогу жителям окупованої Бучі. Це саме Андрій урятував дівчинку Сашу, якій окупанти прострелили руку. Я розповідала про неї в попередніх дописах.

А в Харкові під вогнем трудиться Ірина Кондратова – керівник регіонального перинатального центру. Саме їй днями передав свій інстаграм-акаунт футболіст Девід Бекхем, щоб якомога більше людей побачили подвиг українських лікарів і страждання наших людей. А скільки ще таких самовідданих лікарів, про яких ми просто (поки що) не знаємо!

Низький уклін вам, шановні медпрацівники! Кожне врятоване вами життя – це перемога України! Бо країна – це передусім люди. Ми сильні саме тим, що рятуємо одне одного. І ваша робота наближає мир!

Також дивіться: Олена Зеленська розповіла, де перебуває і як підтримує зв'язок із президентом

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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