Допомогти і не згоріти – як волонтерам справлятися зі стресом та емоціями

Справлятися зі стресом та емоціями волонтерам допоможуть режим дня, сон та повноцінне харчування, про це треба пам'ятати / Фото: freepik.com, www.lrt.lt

Вже більше місяця триває війна з Росією , всі намагаються допомогти, особливо волонтери – вони постійно на зв'язку, у роботі та втомлюються. Як зберегти своє ментальне здоров'я та не "вигоріти" , як вчасно розпізнати стрес та взяти паузу – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Які симптоми емоційного вигоряння у волонтерів?

Основні симптоми "вигоряння", це:

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Емоційне виснаження, втрата енергії (зокрема фізичної), почуття безсилля, зношеності, спустошеності. Негативне ставлення до інших людей, дистанціювання від них, звинувачення тих людей, яким ти допомагаєш, у тому, що вони не можуть упоратися, є слабкими духом і дозволяють собі таку поведінку. Низький рівень особистих досягнень, коли людина перестає бути компетентною, втрачає здатність бути ефективною, зосереджується на завданнях, а не на їхньому результаті.

Головний біль чи біль у шлунку, зміна поведінки, нервозність, втома – це все можуть бути ознаки стресу / Фото: freepik.com

Також важливо вміти розпізнати фізичні та емоційні ознаки стресу . Це може бути як головний біль або біль у шлунку, так і зміна поведінки (неважливо, чи стала людина активнішою чи пасивнішою — зміна відбулася).

Що можна зробити, щоб уникнути стресу та вигоряння

Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати. Приготуйте сніданок, вийдіть на коротку прогулянку, випийте каву, прочитайте кілька сторінок перед сном. Дотримуйтесь графіку дня, це дуже важливо. Намагайтеся працювати протягом дня і не працювати вночі чи навпаки.

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У вас має бути можливість поспати, інакше якщо ви непродуктивні, то ви навряд чи зможете ефективно виконувати свою роботу. Харчуйте регулярно і правильно . Збалансована їжа, багата на вітаміни і мікроелементи, може зміцнити ваш організм.

Обов'язково дотримуйтесь режиму сну, інакше вас на довго не вистачить: повноцінний сон повинен тривати 7-8 годин / Фото: Getty Images

Також правильне харчування позитивно впливає на ваше психічне здоров'я, а волонтерам дуже важливо мати стабільний емоційний стан. Дотримуйтесь режиму сну, повноцінний сон має тривати 7-8 годин. Залишайтеся на зв'язку із близькими. Це важливо.

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