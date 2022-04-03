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Як підтримувати фізичне та ментальне здоров'я під час війни – ТОП-5 порад лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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3 квітня, 08:00
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Займіть себе чимось, вибирайте правильне оточення для дітей і не налягайте на алкоголь, щоб упоратися зі стресом – радить лікар Комаровський
Щоб підтримувати фізичне та ментальне здоров'я під час війни, Євген Комаровський радить бути з тими людьми, які знають, що робити
Щоб підтримувати фізичне та ментальне здоров'я під час війни, Євген Комаровський радить бути з тими людьми, які знають, що робити / Фото: Колаж: Сьогодні, severreal.org

Нам потрібно вистояти та перемогти, тому дуже важливо зберігати спокій і не витрачати даремно сили . Але як це зробити, коли бомбять місто а, а стрічка новин рясніє такими відео, що психіка не витримує? Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський дав кілька ефективних порад.

Коли йдеться про проблеми зі здоров'ям, то перше, що важливо зробити лікареві, нейтралізувати той фактор, який викликає проблему. У сьогоднішніх реаліях не всі можуть вплинути на перебіг війни . І в такому разі, за словами лікаря Комаровського, потрібно провести симптоматичну терапію, тобто боротися із симптомами.

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Декілька порад експерта програми "Ранок з Україною" допоможуть це зробити. Так, порада 1: займіть себе чимось.

Найголовніше зараз – знайти якусь справу, бо дуже складно – бути постійно зануреним у себе, – пояснив Євген Комаровський. – Якщо ви не знаєте, чим зайнятися, допоможіть тим, кому зараз найгірше.

Порада 2: Намагайтеся бути з тими людьми, які не панікують і знають, що робити. Якщо ви нервуєте – приймайте рішення разом із тією людиною, яка спокійно та адекватно реагує на ситуацію в країні, радить кандидат медичних наук в інтерв'ю для каналу "Україна".

Діти дуже залежать від дорослих. Якщо поруч мама у сльозах – діти теж психоватимуть і нервуватимуть.
Діти дуже залежать від дорослих. Якщо поруч мама у сльозах – діти теж психоватимуть і нервуватимуть. / Фото: freepik.com

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Порада 3: Поводьтеся спокійно поруч із дітьми. За словами відомого педіатра, діти дуже залежать від дорослих. Якщо поруч мама у сльозах – діти теж психоватимуть і нервуватимуть.

Порада 4: Вибирайте правильне середовище для дітей. "Якщо ви тимчасово залишили з дитиною Україну та перебуваєте в стані стресу, зрозуміло, що інстинктивно ви тягнетесь до своїх, а ваша дитина гратиме з українськими біженцями. А ваше завдання зараз – максимально відірвати дитину від переляканих земляків та знайти спокійніше оточення. У такому середовищі він швидше прийде до норми", – сказав доктор Комаровський.

Порада 5: Не використовуйте алкоголь і не шукайте "чарівні" пігулки як засіб від стресу.

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Не існує жодних "чарівних" пігулок та алкогольних напоїв, які допоможуть у цій ситуації. Важливим є час і правильна поведінка, – сказав кандидат медичних наук. – До того ж вам потрібно оточувати себе не тими, хто постійно дивиться новини та чекає на повідомлення з фронту, а відволіктися та стабілізуватися.

Наразі канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт. Актуальні новини тут .

Також читайте пораду Євгена Комаровського, "Як підтримати підлітка у складній ситуації".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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