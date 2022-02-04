Поліфеноли в продуктах – чому саме овочі та фрукти потрібно їсти щодня

Саме овочі та фрукти потрібно їсти кожен день тому, що вони багаті на поліфеноли / Фото: unsplash.com
Зменшити ризик діабету , ожиріння, захворювань нирок і не лише допоможуть багаті на поліфеноли овочі та фрукти. Чим же так корисні ці природні антиоксиданти, пише журнал Nutrients.
Що таке поліфеноли та чим вони корисні?
Медики досліджували цього разу позитивний вплив поліфенолів на здоров'я при гострих та хронічних захворюваннях нирок різного походження, ожирінні та діабеті. Ці органічні сполуки – відмінні "борці" з окисним стресом .
Допомагають профілактиці і людських хвороб поліфеноли, отримані з природних джерел, тобто що містяться у фруктах, овочах та рослинах. Медики відзначають, що особливо ефективні у цьому плані ресвератрол, кверцетин та ізофлавони, які використовуються дослідниками для лікування широкого спектру захворювань.
У яких овочах та фруктах шукати ці поліфеноли?
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