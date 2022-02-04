Полифенолы в продуктах – почему именно овощи и фрукты нужно есть каждый день

Именно овощи и фрукты нужно есть каждый день потому, что они богаты полифенолами / Фото: unsplash.com
Снизить риск диабета, ожирения, заболеваний почек и не только помогут богатые полифенолами овощи и фрукты. Чем же так полезны эти природные антиоксиданты, пишет медицинский журнал Nutrients.
Что такое полифенолы и чем они полезны?
Медики исследовали в этот раз положительное влияние полифенолов на здоровье при острых и хронических заболеваниях почек различного происхождения, ожирении и диабете. Эти органические соединения – отличные "борцы" с окислительным стрессом.
Помогают профилактике и человеческих болезней полифенолы, полученные из природных источников, то есть содержащиеся во фруктах, овощах и растениях. Медики отмечают, что особенно хороши в этом плане ресвератрол, кверцетин и изофлавоны, используемые исследователями для лечения широкого спектра заболеваний.
В каких овощах и фруктах искать эти полифенолы?
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