Шанувальники Меган Маркл накинулися на принца Вільяма після його заяви про расизм на Євро-2020

Принц Вільям обурився поведінкою уболівальників, які ображали трьох темношкірих гравців після незабитих пенальті у фіналі Євро-2020, та сам отримав порцію хейту через Меган Маркл

Шанувальники Меган Маркл звинуватили принца Вільяма після того, як він висловився про расистському скандалі в фіналі Євро-2020 / Фото: Getty Images, Twitter

Шанувальники Меган Маркл негативно відреагували на слова принца Вільяма, який обурився поведінкою уболівальників, що ображали Маркуса Рашфорда, Букайо Сака і Джейдона Санчо після незабитих пенальті у фіналі "Євро-2020".

Герцог Кембриджський, який є президентом Футбольної асоціації, виступив у Twitter із суворою заявою після того, як чорношкірих гравців збірної Англії почали цькувати в соціальних мережах.

Принц Вільям обурений образами на адресу темношкірих гравців / Фото: Reuters

Мене нудить від расистських образ на адресу гравців збірної Англії після вчорашнього матчу. Абсолютно неприпустимо, щоб футболісти терпіли таку огидну поведінку. Це повинно припинитися негайно, і всі, хто причетний до цього, повинні понести покарання, – написав Вільям

І хоча принц Вільям засудив расизм, деякі користувачі соцмережі нагадали йому про такий же скандал в королівській родині. Нагадаємо, що в інтерв'ю з Опрою Вінфрі в цьому році Меган Маркл заявила, що в палаці переймалися кольором шкіри її сина Арчі.

Меган Маркл і принц Гаррі на інтерв'ю у Опри Вінфрі / Фото: Instagram

Деякі прихильники Маркл вважають, що 39-річний Вільям не зміг належним чином відреагувати на заяву дружини його брата. Журналістам Вільям відповідав коротко: "Ми не расистська сім'я".

На твіт Вільяма, що стосується скандалу на "Євро-2020", багато хто відповів критикою і згадками Меган Маркл:

Хоча я ціную те, що принц Вільям каже про расистські коментарі стосовно футболістів, де була ця підтримка, коли над Меган Маркл знущалися і вона збиралася накласти на себе руки через коментарі?

Принц Вільям і принц Чарльз все ще публічно не осудили мерзенний расизм в соціальних мережах, спрямований на Меган та її дітей.

На королівську сім'ю чекає важкий час. Те, як вони повелися з Меган, не забудеться довго.

Скріншот: twitter.com/KensingtonRoyal

Цікаво, що італійські футбольні фанати розмахували прапором з написом "Меган – одна з нас" під час перемоги своєї країни над Англією в фіналі чемпіонату Європи з футболу. Таким чином вони висловили свою підтримку герцогині Сассекській.

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принцу Гаррі заплатять, щоб вони більше не заводили дітей.

Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті: