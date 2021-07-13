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Меган Маркл і принцу Гаррі заплатять, щоб вони більше не заводили дітей

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
13 липня, 06:00
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Від кого герцог і герцогиня Сассекські отримають кругленьку суму і коли налагодяться їхні стосунки з королевою – дивіться в сюжеті
Меган Маркл і принцу Гаррі заплатять, щоб вони більше не заводили дітей
Меган Маркл і принцу Гаррі заплатять, щоб вони більше не заводили дітей / Фото: Getty Images

Принц Гаррі і Меган Маркл, які сховали таємне послання Єлизаветі II в заяві на особистому сайті, більше не планують дітей і за це їм заплатять! £ 500 (майже 19 тис. грн) вручить герцогу і герцогині Сассекським благодійна організація, яка виступає проти перенаселення планети.

У подружжя вже є 2-річний син Арчі і 1,5-місячна дочка Лілібет. Справжня сімейна ідилія. Однак з іншими членами королівської сім'ї у Меган і Гаррі останні місяці були прохолодні стосунки.

Меган Маркл, принц Гаррі, принц Вільям і Кейт Міддлтон
Меган Маркл, принц Гаррі, принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Навесні цього року, коли Меган була вагітна, подружжя повідомило стать другої дитини під час інтерв'ю Опрі Вінфрі. Тоді ж пара наговорила ще достатньо не дуже приємних для королівського двору речей. Звучали навіть звинувачення в расизмі, нібито при дворі переймалися кольором шкіри Арчі.

Це шокувало королівську сім'ю, а принцу Вільяму довелося пояснюватися і говорити журналістам, що його сім'я – не расистська.

Принци Вільям та Гаррі
Принци Вільям та Гаррі / Фото: Getty Images

Примирення братів Вільяма і Гаррі не відбулося і під час похорону їхнього дідуся – принца Філіпа. Навпаки, за інформацією інсайдерів, брати почали сваритися.

На початку червня Меган Маркл народила дочку. Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали Гаррі і Меган і навіть послали їм подарунок.

Згодом брати знову зустрілися. Це сталося 1 липня, в день народження їхньої матері – принцеси Діани. Тоді в Лондоні офіційно відкрили на честь неї пам'ятник.

Меган Маркл після скандального інтерв'ю у Великій Британії не з'являлася. Офіційне пояснення тому – останні терміни вагітності і догляд за дітьми. Але восени вона все ж приїде на батьківщину чоловіка, пишуть британські таблоїди.

Подейкують також, що народження Лілібет зблизило Меган Маркл і Кейт Міддлтон – адже у обох є дочки.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон і Меган Маркл вдалося налагодити стосунки.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

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