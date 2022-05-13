Показ Louis Vuitton закрила модель, яка втратила ноги через використання тампонів

Лорен Вассер у показі круїзної колекції Louis Vuitton весна 2023 / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні Louis Vuitton представили круїзну колекцію сезону весна 2023 року. Креативний директор бренду Ніколя Геск'єр розповів американському Vogue, що надихався образами богинь, супергероїнь та жінок-воїнів.
У новій колекції Геск'єр вирішив зруйнувати дрес-код та створити складні силуети. Сам показ пройшов в Інституті Солка, спроектованого Луї Каном у Ла-Хойї (Каліфорнія).
Дизайнер обрав металеві тканини та прикраси, які відображали захід сонця, деякі з яких були скляними, як дзеркала, інші забезпечували захист від нього, наприклад обгорнуті довгі лляні полотна навколо голів моделей.
В інших образах використано елементи дизайну, характерні для водних видів спорту; розфарбовані аерографом короткі спідниці, що нагадують про гідроцикли.
У колекції можна побачити сукні, одна об'ємніша за іншу, які скроєні з міцних жакардових тканин. Доповнили образ кросівки на м'якій підошві.
Ближче до кінця показу глядачі спостерігали куртки з величезними скульптурними комірами і плечима, що нагадують зброю богинь-супергероїнь Амазонки.
Закрила показ бренду модель Лорен Вассер. Дівчина, яка втратила обидві ноги через синдром токсичного шоку під час неправильного використання тампонів.
Дивіться фото показу Louis Vuitton:
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