Показ Louis Vuitton закрила модель, яка втратила ноги через використання тампонів

Лорен Вассер у показі круїзної колекції Louis Vuitton весна 2023 / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні Louis Vuitton представили круїзну колекцію сезону весна 2023 року. Креативний директор бренду Ніколя Геск'єр розповів американському Vogue, що надихався образами богинь, супергероїнь та жінок-воїнів.

У новій колекції Геск'єр вирішив зруйнувати дрес-код та створити складні силуети. Сам показ пройшов в Інституті Солка, спроектованого Луї Каном у Ла-Хойї (Каліфорнія).

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Дизайнер обрав металеві тканини та прикраси, які відображали захід сонця, деякі з яких були скляними, як дзеркала, інші забезпечували захист від нього, наприклад обгорнуті довгі лляні полотна навколо голів моделей.

Louis Vuitton Resort 2023

В інших образах використано елементи дизайну, характерні для водних видів спорту; розфарбовані аерографом короткі спідниці, що нагадують про гідроцикли.

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Louis Vuitton Resort 2023

У колекції можна побачити сукні, одна об'ємніша за іншу, які скроєні з міцних жакардових тканин. Доповнили образ кросівки на м'якій підошві.

Louis Vuitton Resort 2023

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Ближче до кінця показу глядачі спостерігали куртки з величезними скульптурними комірами і плечима, що нагадують зброю богинь-супергероїнь Амазонки.

Louis Vuitton Resort 2023

Закрила показ бренду модель Лорен Вассер. Дівчина, яка втратила обидві ноги через синдром токсичного шоку під час неправильного використання тампонів.

Louis Vuitton Resort 2023

Лорен Вассер у показі круїзної колекції Louis Vuitton весна 2023 / Фото: Getty Images

Дивіться фото показу Louis Vuitton:

Louis Vuitton Resort 2023

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