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Історія Лорен Вассер – моделі, що втратила обидві ноги через неправильне використання тампонів

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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16 травня, 15:00
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В індустрії моди її називають "дівчина із золотими ногами". Знайомтеся, Лорен Вассер – дівчина, яка втратила обидві ноги через синдром токсичного шоку
Лорен Вассер - "дівчина із золотими ногами"
Лорен Вассер - "дівчина із золотими ногами" / Фото: Колаж: Сьогодні

Показ Louis Vuitton сезону весна 2023 року закрила модель Лорен Вассер, яка вийшла на подіум із золотими протезами. Дівчина прославилася на весь світ через трагічну історію, яка сталася в її житті. Вона працювала моделлю, грала в баскетбол, любила кататись на велосипеді з друзями. Але в 24 роки їй довелося навчитися жити наново.

Лорен Вассер у показі круїзної колекції Louis Vuitton весна 2023
Лорен Вассер у показі круїзної колекції Louis Vuitton весна 2023 / Фото: Getty Images

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У жовтні 2012-го на дні народження у подруги Лорен відчула нездужання як при грипі. Тоді дівчина подумала, що причиною могла бути менструація і вирушила додому. На той час вона використовувала тампони, змінюючи їх вранці, вдень та ввечері.

Лорен Вассер
Лорен Вассер / Фото: instagram.com/theimpossiblemuse/

Прокинулася Лорен від стукоту у двері та криків поліції. Виявилося, її мама викликала копів, бо не змогла додзвонитися. Дівчина так сильно задрімала, що не чула дзвінків. Вранці ситуація повторилася, але цього разу поліція знайшла Лорен у непритомному стані. Її доправили до лікарні, де медики вже боролися за її життя. У дівчини відмовляли органи, вона перенесла серцевий напад. Лікарі довго шукали причини і не могли стабілізувати її стан.

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Лорен Вассер у лікарні
Лорен Вассер у лікарні

В інфекційному відділенні спеціалісти визначили проблему.

"У неї всередині є тампон?" – запитав один з медиків.

Виявилося, що у Лорен стався синдром токсичного шоку. Справа в тому, що один із тампонів, який вона використала, виявився заражений стафілококом. Таке трапляється 1 раз на 100 тисяч людей.

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Лоре Вассер
Лоре Вассер / Фото: instagram.com/theimpossiblemuse/

Стан Лорен погіршувався. Її ноги вразила гангрена, необхідна була ампутація правої ноги та видалення пальців та п'яти на лівій. Через силу та біль дівчина погодилася на операцію. Цього виявилося замало. За кілька років гангрена поширилася і медикам довелося видаляти і другу ногу.

Лоре Вассер
Лоре Вассер / Фото: instagram.com/theimpossiblemuse/

Майже рік Лорен провела в інвалідному візку. Вона боролася з депресією і вчилася наново жити. Вассер відновилася і почала працювати моделлю. З того часу її стали називати "дівчина із золотими ногами" через протези золотого кольору.

Лоре Вассер
Лоре Вассер / Фото: instagram.com/theimpossiblemuse/

Сьогодні Лорен бере активну участь у рекламних кампаніях люксових брендів, знімається для обкладинок глянцю, виходить на подіум як модель і веде активну боротьбу з несумлінними виробниками тампонів. Виявляється, що у виробництві тампонів часто використовують діоксин, синтетичні волокна, хімічні ароматизатори та інші шкідливі компоненти. Саме вони негативно впливають на здоров'я жінок.

Лорен Вассер на обкладинці французького Elle
Лорен Вассер на обкладинці французького Elle / Фото: instagram.com/theimpossiblemuse/

Лорен Вассер
Лорен Вассер / Фото: instagram.com/theimpossiblemuse/

Лорен Вассер
Лорен Вассер / Фото: instagram.com/theimpossiblemuse/

Вам буде цікаво дізнатися, як війна в Україні змінила світ моди і чому це важливо.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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