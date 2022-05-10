Life
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 травня ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза

Користь бігу

Справа Собчак

Навчання у Німеччині

Борис Джонсон про Черчілла

Професія "мама"

Меми в тему
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

84-річний Ентоні Гопкінс і 20-річна донька Сінді Кроуфорд знялися в рекламі Loewe – фото

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 травня, 14:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зірки позували знаменитому модному фотографу Юргену Теллеру у речах з нової весняно-літньої колекції бренду та з незвичними аксесуарами. Дивіться фото
Ентоні Хопкінс та Кайя Гербер позують у речах з нової колекції, створеної Джонатаном Андерсоном для Loewe
Ентоні Хопкінс та Кайя Гербер позують у речах з нової колекції, створеної Джонатаном Андерсоном для Loewe

У хвилини стресу та апатії ми відволікаємось від жахів війни, розглядаючи наряди олімпійського чемпіона у кольорах прапора України, милуємось стильними образами зірок на глянцевих сторінках і в модних зйомках.

Креативний директор іспанського бренду Loewe запросив взяти участь у зйомці рекламної кампанії сезону весна-літо 2022 голлівудських зірок, серед яких: Кайя Гербер, Ентоні Гопкінс, Джош О'Коннер, Лінда Бенгліс та Джессі Баклі.

Реклама

Рекламна кампанія Loewe SS 2022
Рекламна кампанія Loewe SS 2022
Рекламна кампанія Loewe SS 2022
Рекламна кампанія Loewe SS 2022
Рекламна кампанія Loewe SS 2022
Рекламна кампанія Loewe SS 2022
Рекламна кампанія Loewe SS 2022
Рекламна кампанія Loewe SS 2022
Рекламна кампанія Loewe SS 2022
Рекламна кампанія Loewe SS 2022
Рекламна кампанія Loewe SS 2022
Рекламна кампанія Loewe SS 2022
1/6

Над зйомкою працював модний фотограф Юрґен Теллер.

На світлині 84-річний Ентоні Гопкінс позує у речах та з сумками з нової колекції Loewe у саду свого будинку.

Реклама

Ентоні Хопкінс в рекламній кампанії Loewe SS 2022
Ентоні Хопкінс в рекламній кампанії Loewe SS 2022

Для дочки Сінді Кроуфорд 20-річної Каї Гербер дизайнер обрав більш вражаючі локації та антураж. Модель позувала у ванній з піною прямо посеред вулиці.

Кайя Гербер у рекламній кампанії Loewe SS 2022
Кайя Гербер у рекламній кампанії Loewe SS 2022

Реклама

Що цікаво, у зйомці був використаний вантуз нарівні з люксовими речами.

Незвичайні аксесуари у рекламній кампанії Loewe SS 2022
Незвичайні аксесуари у рекламній кампанії Loewe SS 2022

Артисти постали у стильних образах, демонструючи легкість, креатив та безпосередність.

Вам буде цікаво дізнатися, що Balenciaga випустили кеди, які "життя помотало".

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Кішка, яка вижила у Бородянці
Instagram дня
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Діячі з українським корінням
Made in Ukraine
Зигмунд Фройд
Зигмунд Фройд
психолог, психоаналітик, психіатр та невролог
Енді Воргол
Енді Воргол
художник, продюсер, творець поп-арту
Чак Паланік
Чак Поланік
письменник, автор книги «Бійцівський клуб»
Девід Копперфільд
Девід Копперфільд
ілюзіоніст та гіпнотизер
Стів Возняк
Стів Возняк
винахідник, співзасновник компанії Apple
1 /2
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Як перевезти тварину за кордон
Лайфхак тижня
Покрокова інструкція
Хакнути
Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти