84-річний Ентоні Гопкінс і 20-річна донька Сінді Кроуфорд знялися в рекламі Loewe – фото

Зірки позували знаменитому модному фотографу Юргену Теллеру у речах з нової весняно-літньої колекції бренду та з незвичними аксесуарами. Дивіться фото

Ентоні Хопкінс та Кайя Гербер позують у речах з нової колекції, створеної Джонатаном Андерсоном для Loewe

У хвилини стресу та апатії ми відволікаємось від жахів війни, розглядаючи наряди олімпійського чемпіона у кольорах прапора України, милуємось стильними образами зірок на глянцевих сторінках і в модних зйомках.

Креативний директор іспанського бренду Loewe запросив взяти участь у зйомці рекламної кампанії сезону весна-літо 2022 голлівудських зірок, серед яких: Кайя Гербер, Ентоні Гопкінс, Джош О'Коннер, Лінда Бенгліс та Джессі Баклі.

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Рекламна кампанія Loewe SS 2022 Рекламна кампанія Loewe SS 2022 Рекламна кампанія Loewe SS 2022 Рекламна кампанія Loewe SS 2022 Рекламна кампанія Loewe SS 2022 Рекламна кампанія Loewe SS 2022 1 /6

Над зйомкою працював модний фотограф Юрґен Теллер.

На світлині 84-річний Ентоні Гопкінс позує у речах та з сумками з нової колекції Loewe у саду свого будинку.

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Ентоні Хопкінс в рекламній кампанії Loewe SS 2022

Для дочки Сінді Кроуфорд 20-річної Каї Гербер дизайнер обрав більш вражаючі локації та антураж. Модель позувала у ванній з піною прямо посеред вулиці.

Кайя Гербер у рекламній кампанії Loewe SS 2022

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Що цікаво, у зйомці був використаний вантуз нарівні з люксовими речами.

Незвичайні аксесуари у рекламній кампанії Loewe SS 2022

Артисти постали у стильних образах, демонструючи легкість, креатив та безпосередність.

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