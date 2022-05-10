84-річний Ентоні Гопкінс і 20-річна донька Сінді Кроуфорд знялися в рекламі Loewe – фото

Зірки позували знаменитому модному фотографу Юргену Теллеру у речах з нової весняно-літньої колекції бренду та з незвичними аксесуарами. Дивіться фото
Ентоні Хопкінс та Кайя Гербер позують у речах з нової колекції, створеної Джонатаном Андерсоном для Loewe
У хвилини стресу та апатії ми відволікаємось від жахів війни, розглядаючи наряди олімпійського чемпіона у кольорах прапора України, милуємось стильними образами зірок на глянцевих сторінках і в модних зйомках.
Креативний директор іспанського бренду Loewe запросив взяти участь у зйомці рекламної кампанії сезону весна-літо 2022 голлівудських зірок, серед яких: Кайя Гербер, Ентоні Гопкінс, Джош О'Коннер, Лінда Бенгліс та Джессі Баклі.
Рекламна кампанія Loewe SS 2022
Рекламна кампанія Loewe SS 2022
Рекламна кампанія Loewe SS 2022
Рекламна кампанія Loewe SS 2022
Рекламна кампанія Loewe SS 2022
Рекламна кампанія Loewe SS 2022
Над зйомкою працював модний фотограф Юрґен Теллер.
На світлині 84-річний Ентоні Гопкінс позує у речах та з сумками з нової колекції Loewe у саду свого будинку.
Ентоні Хопкінс в рекламній кампанії Loewe SS 2022
Для дочки Сінді Кроуфорд 20-річної Каї Гербер дизайнер обрав більш вражаючі локації та антураж. Модель позувала у ванній з піною прямо посеред вулиці.
Кайя Гербер у рекламній кампанії Loewe SS 2022
Що цікаво, у зйомці був використаний вантуз нарівні з люксовими речами.
Незвичайні аксесуари у рекламній кампанії Loewe SS 2022
Артисти постали у стильних образах, демонструючи легкість, креатив та безпосередність.
Вам буде цікаво дізнатися, що Balenciaga випустили кеди, які "життя помотало".
Юлія Ткачук
Team Lead Life Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора