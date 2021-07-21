Погода в Україні завтра змусить дістати теплі светри – де буде найхолодніше

У Києві та більшості міст центральних регіонів дощів не буде. Вдень обіцяють до 24 градусів. Найпрохолодніше буде у Львові, а найтепліше – в Одесі

Прогноз погоди в Україні на 22 липня / Фото: Unsplash

Завтра, 22 липня, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощами і пониженням температури повітря. Замерзнути можуть переважно в західних регіонах, але захопити з собою светр нікому не завадить. Які сюрпризи готує погода в Україні завтра столиці і регіонм – далі в матеріалі.

Але любителям тепла не варто засмучуватися – Україну чекають нові хвилі спеки.

За даними Укргідрометцентру, в четвер на сході будуть помірні дощі, місцями грози. Вночі на півночі, а також в більшості південних областей очікується місцями невеликий короткочасний дощ з грозою.

Прогноз погоди в Києві на 22 липня / Фото: meteo.gov.ua

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В Києві і більшості міст центральних регіонів дощів не обіцяють. Вночі буде 14-16 градусів тепла, а вдень – 22-24 градуси.

Найпрохолодніше буде у Львові, де вдень очікується +21-23, а найтепліше в Одесі – 26-28 градусів тепла.

Така свіженька погода – відмінний спосіб вигуляти нові джинси, які у спеку одягати не хочеться. Якщо не знаєте, яку модель вибрати – читайте швидше наш матеріал про трендові джинси на літо 2021.

Але впевненість в собі не повинна залежати від модного одягу, наявності макіяжу або ідеальної зачіски. Залишайтеся собою! Саме про це і новий проєкт #ПокажітьНас та бренду Dove. Вони розмістили на головних рекламних бордах столиці фото звичайних українок без ретуші. Так, завдяки ініціативі бренду Dove, індустрія реклами робить перші кроки до демонстрації різної справжньої жіночої краси.

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