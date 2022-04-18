Підліткам про безпеку – як врятуватися, якщо поряд стріляють чи розганяють мирний мітинг

Щоб не постраждати у перестрілці або на мітингу, підліткам важливо знати правила безпечної поведінки на вулиці / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Під час війни з Росією життя та особиста безпека кожної людини – найважливіший та ключовий момент. Особливо це стосується підлітків, які дуже вразливі, хоч іноді й хочуть здаватися дорослішими, ніж вони є! Як поводитися підліткам у воєнний час на вулицях, щоб не постраждати – розповідає фонд народонаселення ООН в Україні. UNFPA Ukraine .

Дуже важливо, щоб батьки контролювали і завжди знали, де їх діти. Але з підлітками не завжди просто: може статися так, що неповнолітня дитина опиниться на вулиці або в громадському місці в небезпечний час. Тому підліткам важливо знати основні правила безпеки та поведінки у таких ситуаціях.

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Якщо на вулиці перестрілка, неспокійна обстановка – то перш ніж поспішати на допомогу незнайомцям, поклич когось із собою з дорослих / Фото: UNFPA.Ukraine

Наприклад, у вашому місті чи селі можуть відбуватися збори озброєних людей, і підліткам може захотітися заради інтересу піти та подивитися, що ж там цікавого відбувається. Спойлер: крім небезпеки для молодих людей – нічого цікавого:

якщо ти маленького зросту, то тебе можуть заштовхати та травмувати

ти можеш надихатися сльозогінним газом

можна постраждати від кулі чи уламків вибухівки, які часто використовують провокатори.

Тому підліткам слід триматися подалі від озброєних людей у шоломах. Також не слід одразу ж поспішати на допомогу незнайомим людям.

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Якщо все-таки потрапив у середину бійки – то постарайся швидше "прибитися" до стіни чи паркану / Фото: UNFPA.Ukraine

Якщо все-таки потрапили в саму гущу подій, бійку чи "заварушку", то за першої ж нагоди намагайтеся вибратися і притиснутись до найближчої стіни або огорожі.

Якщо впав у натовпі – то намагайся швидше встати, коли встати не виходить, треба звернутися клубком і закрити голову / Фото: UNFPA.Ukraine

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Намагайся втриматися на ногах, а якщо все-таки впала/впала, то треба звернутися клубком і закрити голову руками. Запам'ятай найкращі місця, де можна сховатися від перестрілки, це:

під сходами

у підземних переходах

будь-яке поглиблене місце – водосток, рів біля доріг

місце за великими кіосками тощо.

Якщо навколо стрілянина, то не намагайся розглянути стріляючих, шукай безпечне місце та ховайся / Фото: UNFPA.Ukraine

Як тільки закінчиться перестрілка або "заваруха", обов'язково зателефонуй батькам та повідом, де ти. Не виходь з укриття, доки батьки не приїдуть за тобою! Якщо ти або хтось з друзів поранені, то обов'язково потрібно якнайшвидше обробити рану та звернутися по медичну допомогу. Ці поради можуть зберегти життя, зберігайте та поширюйте серед друзів та знайомих.

Якщо немає надійного притулку, то можна закрити голову сумкою або рюкзаком, щоб захиститися від уламків та каміння / Фото: UNFPA.Ukraine

Також запам'ятайте, як розпізнати боєприпаси та що робити, якщо знайшов снаряд чи міну.

Не менш важливо у воєнний час знати, що таке хімічна атака та що робити, якщо немає протигазу: як уникнути отруєння хлором чи аміаком.