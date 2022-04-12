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Стій, вибухне – як розпізнати боєприпаси та що робити, якщо знайшов снаряд чи міну

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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12 квітня, 13:00
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Якщо знайшли снаряд або будь-яку "вибухівку", не торкайтеся, відійдіть подалі і телефонуйте рятувальникам. Як зрозуміти, що знайшли небезпечний боєприпас – у статті
Якщо знайшли снаряд або будь-яку «вибухову», не торкайтеся, відійдіть подалі та дзвоніть рятувальникам
Якщо знайшли снаряд або будь-яку «вибухову», не торкайтеся, відійдіть подалі та дзвоніть рятувальникам / Фото: vogue.ua

Російські окупанти всюди залишають свої смертельні "трофеї" – найчастіше це різні міни, артилерійські та танкові снаряди, ручні гранати. Українські рятувальні служби наочно продемонстрували, які боєприпаси залишають рашисти на нашій землі і що робити, якщо знайшли такий небезпечний предмет.

Десятки ворожих боєприпасів щодня знешкоджуються нашими вибухотехніками та підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у різних регіонах країни. Тільки у Києві та області вже знайдено та знешкоджено понад 10 тисяч боєприпасів різного типу.

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Артилерійські снаряди можуть вибухнути від падіння, удару або вашого дотику, не чіпайте їх
Артилерійські снаряди можуть вибухнути від падіння, удару або вашого дотику, не чіпайте їх / Фото: dsns.gov.ua

Це і тактичні ракети, авіабомби, артилерійські боєприпаси, ручні гранати і всі вони вибухонебезпечні. Така кількість небезпечної "вибухівки" – одна з головних причин, чому українців просять ще не повертатися у свої міста та селища. Повернутися додому можна тоді, коли небезпека буде повністю усунена.

Мінометні міни дуже вибухонебезпечні, не підходьте до них і не чіпайте, не намагайтеся самі знешкодити
Мінометні міни дуже вибухонебезпечні, не підходьте до них і не чіпайте, не намагайтеся самі знешкодити / Фото: dsns.gov.ua

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Якщо ви помітили підозрілий предмет, за жодних обставин не наближуйтесь до нього і не намагайтеся самостійно перенести або розібрати його. Повідомляйте про знахідку через чат-бот Кіберполіції у Telegram @ukraine_avanger_bot або дзвоніть до територіальних підрозділів поліції.

Боєприпаси до реактивних систем залпового вогню можуть вибухнути, якщо їх чіпати чи намагатися перенести, не робіть цього!
Боєприпаси до реактивних систем залпового вогню можуть вибухнути, якщо їх чіпати чи намагатися перенести, не робіть цього! / Фото: dsns.gov.ua

Як виглядають небезпечні боєприпаси? Чому не можна їх чіпати? Пам'ятку, яка допоможе врятувати ваші життя. vogue.ua.

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Також дізнайтеся, робити, якщо немає протигазу та як уникнути отруєння хлором або аміаком при хімічній атаці

Також завжди тримайте під рукою міні-апітку для дитини та для себе.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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