Стій, вибухне – як розпізнати боєприпаси та що робити, якщо знайшов снаряд чи міну

Якщо знайшли снаряд або будь-яку "вибухівку", не торкайтеся, відійдіть подалі і телефонуйте рятувальникам. Як зрозуміти, що знайшли небезпечний боєприпас – у статті

Якщо знайшли снаряд або будь-яку «вибухову», не торкайтеся, відійдіть подалі та дзвоніть рятувальникам / Фото: vogue.ua

Російські окупанти всюди залишають свої смертельні "трофеї" – найчастіше це різні міни, артилерійські та танкові снаряди, ручні гранати. Українські рятувальні служби наочно продемонстрували, які боєприпаси залишають рашисти на нашій землі і що робити, якщо знайшли такий небезпечний предмет.

Десятки ворожих боєприпасів щодня знешкоджуються нашими вибухотехніками та підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у різних регіонах країни. Тільки у Києві та області вже знайдено та знешкоджено понад 10 тисяч боєприпасів різного типу.

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Артилерійські снаряди можуть вибухнути від падіння, удару або вашого дотику, не чіпайте їх / Фото: dsns.gov.ua

Це і тактичні ракети, авіабомби, артилерійські боєприпаси, ручні гранати і всі вони вибухонебезпечні. Така кількість небезпечної "вибухівки" – одна з головних причин, чому українців просять ще не повертатися у свої міста та селища. Повернутися додому можна тоді, коли небезпека буде повністю усунена.

Мінометні міни дуже вибухонебезпечні, не підходьте до них і не чіпайте, не намагайтеся самі знешкодити / Фото: dsns.gov.ua

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Якщо ви помітили підозрілий предмет, за жодних обставин не наближуйтесь до нього і не намагайтеся самостійно перенести або розібрати його. Повідомляйте про знахідку через чат-бот Кіберполіції у Telegram @ukraine_avanger_bot або дзвоніть до територіальних підрозділів поліції.

Боєприпаси до реактивних систем залпового вогню можуть вибухнути, якщо їх чіпати чи намагатися перенести, не робіть цього! / Фото: dsns.gov.ua

Як виглядають небезпечні боєприпаси? Чому не можна їх чіпати? Пам'ятку, яка допоможе врятувати ваші життя. vogue.ua.

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