Підбірка пісень на Новий рік: 5 синглів Френка Сінатри для святкового настрою

Найкращі хіти Френка Сінатри на Новий рік 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Новорічний настрій досягає свого апогею! Купуйте подарунки, накривайте на стіл, вітайте близьких, вирушайте на центральну ялинку або зустрічайте найголовніше свято в році вдома за переглядом улюблених передач.

Підняти настрій у передсвятковій метушні можна за допомогою пісень класика. Зібрали для вас кілька хітів Френка Сінатри, слухати які можна без зупинки. Перейнятися духом веселощів і радості вони допоможуть.

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Let it Snow

Jingle Bells

Silent Night

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Have Yourself A Merry Little Christmas

Santa Claus is Coming To Town

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