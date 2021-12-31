Підбірка пісень на Новий рік: 5 синглів Френка Сінатри для святкового настрою

Найкращі хіти Френка Сінатри на Новий рік 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні
Новорічний настрій досягає свого апогею! Купуйте подарунки, накривайте на стіл, вітайте близьких, вирушайте на центральну ялинку або зустрічайте найголовніше свято в році вдома за переглядом улюблених передач.
Підняти настрій у передсвятковій метушні можна за допомогою пісень класика. Зібрали для вас кілька хітів Френка Сінатри, слухати які можна без зупинки. Перейнятися духом веселощів і радості вони допоможуть.
Let it Snow
Jingle Bells
Silent Night
Have Yourself A Merry Little Christmas
Santa Claus is Coming To Town
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