Подборка песен на Новый год: 5 синглов Фрэнка Синатры для праздничного настроения

Лучшие хиты Фрэнка Синатры на Новый год 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
Новогодние настроение достигает своего апогея! Скупайте подарки, накрывайте на стол, поздравляйте близких, отправляйтесь на центральную елку либо встречайте самый главный праздник в году дома за просмотром любимых передач.
Поднять настроение в предпраздничной суете можно с помощью песен классика. Собрали для вас несколько хитов Фрэнка Синатры, слушать которые можно без остановки. Проникнуться духом веселья и радости они точно помогут.
Let it Snow
Jingle Bells
Silent Night
Have Yourself A Merry Little Christmas
Santa Claus is Coming To Town
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