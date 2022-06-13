Чому законопроект про канабіс затвердили саме під час війни – думка лікаря Комаровського

Законопроект про канабіс затвердили саме під час війни, тому що медична марихуана дуже ефективна при ПТСР

Чому саме зараз настільки актуальне ухвалення законопроекту про легалізації каннабісу в країні? Невже ми не маємо інших проблем, окрім як дозволити використовувати препарат на його основі? Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", лікар Комаровський розповів, чому він "за" та "проти" цього закону.

Є ряд хвороб, при лікуванні яких препарати на основі канабісу дуже ефективні

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У нашій країні тепер можна легально продавати канабіс та палити марихуану? – запитують багато українців. Адже новий закон передбачає ліцензування господарської діяльності, яка дозволяє культивувати та вирощувати на території України канабіс.

Не плутайте дві дії: "дозволити курити марихуану" та "використовувати препарати медичного каннабісу", – сказав лікар Комаровський. – Є низка хвороб, при лікуванні яких препарати на основі канабісу дуже ефективні. Причому медична марихуана – це такі сорти, яким потрібна особлива обробка.



Кандидат медичних наук пояснив, у яких випадках пацієнту може виписати цей препарат. Це деякі онкологічні захворювання, всі хвороби, які супроводжуються тремтінням і спазмом м'язів, а також значна кількість проблем із психікою, деякі види депресії та панічний синдром.

Дуже ефективний канабіс при посттравматичному стресовому розладі, – додав Євген Комаровський. – Тому під час війни препарати на основі медичного каннабісу потрібні Україні. Вони мають бути легалізовані та широко використовуватися.

На думку експерта програми "Ранок з Україною", будь-який лікар, який має ліцензію на надання допомоги людям, повинен мати право виписувати такий препарат. Тому Євген Комаровський погоджується з 1/3 цього закону: він підтримує можливість придбати такі ліки тим людям, які їх зараз потребують.

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Але мені не подобається, що в країні з непереможеною корупцією з'являється новий об'єкт для продажу, а також дозвіл на діяльність та ліцензія, – сказав доктор Комаровський. – І все це приймається натомість широкої громадської дискусії і до того, як ми перемогли корупцію.

Більше відео на YouTube-каналі "Зірковий шлях": нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також ми писали про м ні Комаровського, чи варто зараз повертатися в Україну.