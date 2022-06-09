Медична марихуана – що лікує канабіс і чи можуть коноплі бути корисними

Канабіс, рослина з роду конопель, – відомий легкий наркотик: однак у медичних цілях він допомагає зняти біль, лікує ПТСР, безсоння і навіть проблеми із травленням

Канабіс лікує близько 50 станів, тобто медична марихуана (конопля) може бути корисною

В Україні легалізують канабіс – урядом підтримано законопроект , який зможе регулювати обороти медичної марихуани, а також використання "трави" для промислових цілей та науково-технічної діяльності. Чим же може допомогти медична марихуана в плані здоров'я та лікування цілої низки патологій – пояснили в МОЗ України.

Так, використання марихуани з медичною метою здатне допомогти при більш ніж 50 станах і захворюваннях. На даний момент дуже актуальним є той факт, що канабіс допоможе впоратися з ПТСР – посттравматичним стресовим розладом, зокрема, отриманим внаслідок військових дій.

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Доведено ефективність каннабісу для боротьби з тривожними станами та порушеннями сну

І це стосується не лише військових, а й цивільних, які постраждали внаслідок обстрілів та атак рашистами їхніх будинків та міст/сел. Також медична марихуана здатна покращити стан при болях, особливо невропатичного походження. У низці країн канабіс вже використовується для лікування багатьох неврологічних хвороб, зокрема Альцгеймера, хвороби Гантінгтона та синдрому Туретта.

А ще медична марихуана застосовується в лікуванні захворювань травного тракту, також препарати на основі канабісу застосовуються в паліативній допомозі для полегшення цілого комплексу симптомів у хворих на рак. Доведено ефективність канабісу для боротьби з тривожними станами та порушеннями сну. У МОЗ зазначають, що отримати препарати на основі конопель можна буде лише за призначенням лікаря та електронним рецептом.

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