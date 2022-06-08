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Чи варто зараз повертатися в Україну – думка лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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8 червня, 07:00
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Сумуєте по дому та готові хоч усе кинути та повернутися в Україну? Тоді спитайте себе, чи немає ризику знову потрапити під обстріл? Якщо ви в безпеці – потерпіть ще
Лікар Комаровський радить зараз не повертатися в Україну з безпечних місць, а тим, хто в окупації – максимально намагатися берегти себе
Лікар Комаровський радить зараз не повертатися в Україну з безпечних місць, а тим, хто в окупації – максимально намагатися берегти себе / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Що найбільше хвилює людей, окрім перемоги? Особливо тих, хто сьогодні живе за кордоном. Дуже багато українців хочуть повернутися додому. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", лікар Комаровський поділився своєю думкою, чи варто це робити, чи потрібно ще почекати.

Також він розповів, як варто жити на окупованій території. Якщо ви сумуєте за домом і готові хоч сьогодні все кинути та повернутися в Україну, просто згадайте той час, як ви добиралися до кордону, жили в таборах, намагалися підлаштуватися під чужу культуру, правила та закони.

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Якщо ви сумуєте за домом і готові хоч сьогодні
Якщо ви сумуєте за домом і готові хоч сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Заради чого ви все це ви пройшли? Заради порятунку свого життя та життя дітей? Ви робили все можливе, щоб уціліти? Як ви вважаєте, сьогодні в Україні є достатньо спокійно, щоб повернутися? Чи немає ризику знову потрапити під обстріл ?

Потрібно запитати себе, коли ви думаєте повертатися: "Наскільки вам нестерпно там, де зараз ви живете? І чи є нормальні умови для життя там, де ви мешкали в Україні? – сказав доктор Комаровський. – У мене така думка щодо цього: якщо у вас є можливість, то поки не повертайтеся: сидіть на місці та потерпіть ще трохи.

Зовсім інша ситуація із тими українцями, які опинилися на окупованій території. Євген Комаровський обурився тому, що їх закликають переїхати у безпечніші місця, але при цьому не гарантують, що жителі Херсона чи Бердянська, Маріуполя чи Харківської області отримають хоч якесь житло.

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Люди, які намагаються вирватися із окупованих територій, реально ризикують життям. Вони проходять через величезні приниження, щоби звідти виїхати, – пояснив експерт програми "Ранок з Україною".

Євген Комаровський вважає, що такий ризик може не виправдатися і людина просто загине, намагаючись перебратися до інших місць України.

Якби я давав поради, то сказав би: "Робіть все, щоб вижити та дочекатися перемоги. Але пакостей при цьому не робіть, не працюйте проти нашої країни", – сказав кандидат медичних наук.

Більше відео на YouTube-каналі "Зірковий шлях": нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний
марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також ми писали , "Чи загрожує нам чергова пандемія – прогноз доктора Комаровського".

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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