Чому навколо "Омікрона" така паніка і звідки він узявся, – розповів лікар Комаровський.

Навколо нового штаму ковіда "Омікрону" знову паніка, вірус чекають в Україні . Звідки взявся вірус і чи варто панікувати, популярний дитячий лікар пояснив у програмі "Час Голованова "на телеканалі "Україна ".
Уявіть, що є той самий первородний уханьський коронавірус. Назвемо його умовно "вовком", – пояснює Євген Комаровський, – І потім виникли інші віруси – альфа, бета, дельта, вони схожі на цього вовка. Але в той же час їх можна порівняти з собаками, лайкою, вівчаркою, проте вони схожі на вовка. І раптом з'являється вірус, який більше схожий на болонку, а не на вовка.
Друга версія, що "Омікрон" мутував в організмі гризунів, третя – що вірус, що мутував, "вийшов" з Африканської країни, де немає нормального медичного контролю. І четверта – це версія, що "Омікрон" обмінявся фрагментами геному з одним із уже існуючих коронавірусів, на який хворіють люди.
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