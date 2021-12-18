Чому навколо "Омікрона" така паніка і звідки він узявся, – розповів лікар Комаровський.

Навколо нового штаму ковіда "Омікрону" знову паніка, вірус чекають в Україні . Звідки взявся вірус і чи варто панікувати, популярний дитячий лікар пояснив у програмі "Час Голованова "на телеканалі "Україна ".

Уявіть, що є той самий первородний уханьський коронавірус. Назвемо його умовно "вовком", – пояснює Євген Комаровський, – І потім виникли інші віруси – альфа, бета, дельта, вони схожі на цього вовка. Але в той же час їх можна порівняти з собаками, лайкою, вівчаркою, проте вони схожі на вовка. І раптом з'являється вірус, який більше схожий на болонку, а не на вовка.

Але еволюційного шляху цього перетворення вірусів ніхто не бачив. Існує три, навіть чотири версії , перша – що саме "Омікрон" довго жив у організмі ВІЛ-інфікованих людей. І зрештою почав передаватися іншим людям. Але якщо такий вірус не зміг убити людину з ВІЛ, чий імунітет і так ослаблений, то, швидше за все, й іншим небезпечний.

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"Омікрон" може бути менш небезпечнішим за інші штами ковіда, але заходи безпеки варто продовжувати дотримуватися / Фото: freepik.com

Друга версія, що "Омікрон" мутував в організмі гризунів, третя – що вірус, що мутував, "вийшов" з Африканської країни, де немає нормального медичного контролю. І четверта – це версія, що "Омікрон" обмінявся фрагментами геному з одним із уже існуючих коронавірусів, на який хворіють люди.

Якщо ви думаєте, що в Україні немає "Омікрона", то це не факт, підкреслив кандидат медичних наук. Але не варто впадати в паніку, продовжуємо робити все те, що й раніше – вакцинуватися, носити маски у громадських місцях тощо.

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Також раніше ми писали, чи небезпечно вакцинуватись при алергії на аналгетики.