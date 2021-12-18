Почему вокруг "Омикрона" такая паника и откуда он взялся – рассказал доктор Комаровский

Вокруг нового штамма ковида "Омикрона" снова паника, вирус ждут в Украине. Откуда взялся вирус и стоит ли паниковать, популярный детский врач объяснил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина".
Вот представьте, что есть тот самый первородный уханьский коронавирус. Назовем его условно "волком",- объясняет Евгений Комаровский,- И затем возникли другие вирусы – альфа, бета, дельта, они похожи на этого волка. Но в тоже время их можно сравнить с собаками, лайкой, овчаркой, но тем не менее, они похожи на волка. И вдруг появляется вирус, который больше похож на болонку, а не на волка.
Вторая версия, что Омикрон мутировал в организме грызунов, третья – что мутировавший вирус "вышел" из Африканской страны, где нет нормального медицинского контроля. И четвертая – это версия, что "Омикрон" обменялся фрагментами генома с одним из уже существующих коронавирусов, которым болеют люди.
Также раньше мы писали, опасно ли вакцинироваться при аллергии на анальгетики.