Чому вакцину колють у ліву руку – відповів лікар Комаровський

Біль, почервоніння чи припухлість на місці введення вакцини , які зазвичай проходять швидко, не викликають бажання зайвий раз рухати цією рукою. Тому робити щеплення зручніше в ту руку, яку ви зможете менше навантажувати та використовувати, пояснив популярний педіатр Євген Комаровський в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".
Дорослій людині радять робити щеплення в плече лівої руки, якщо вона – правша, каже лікар Комаровський, – Якщо ви шульга – уколють у праву руку, тобто вибирають "менш робочу". Це пов'язано з тим, що після введення вакцини часто виникає біль у руці, тому людині природно розумніше не вводити препарат у ту руку, якою вона робить більше дій.
Цивілізація давно вирішила, що вакцини не колють у попу. У сідниці багато жирової тканини, це уповільнює ефект дії вакцини, -каже Євген Комаровський,- до того ж можна потрапити в сідничний нерв при його аномалії, про це не завжди відомо.
Якщо вашому малюку лікар або медсестра пропонують зробити щеплення в попу, тому що мовляв так йому буде менш боляче, що там м'якше і краще – не дозволяйте, це не правильно.
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