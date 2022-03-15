Чому усиновлення дитини під час війни – не найкраща ідея

Як усиновити дитину під час війни і чому це не варто робити / Фото: Daniel Cole

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 90 дітей, ще більше сотні – постраждали. Такі дані наводять в Офісі генерального прокурора.

Чи можна усиновити дитину під час війни

З початку війни соцмережі заповнили пости про дітей, про втрату дітей через російську агресію. Люди, які роблять такі записи, серед іншого, додають: малюків зараз можна легко усиновити. Але варто знати, що це фейк.

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Усиновлення відбувається за певною процедурою. Усиновлення – це назавжди. Тому не можна просто так взяти навіть під час війни та віддати дітей на усиновлення, – розповіла Уповноважена президента з прав дитини Дарина Герасимчук.

Усиновлення в Україні регламентується, серед іншого, відповідною постановою Кабінету міністрів України. Умовно цей процес можна розділити на кілька етапів:

Постановка осіб, які виявили бажання усиновити дитину, на облік як кандидатів в усиновлювачі (подання заяви, подання документів, перевірка документів, постановка на облік).

Інформація про дітей, які можуть бути усиновлені.

Знайомство та встановлення контакту з дитиною.

Підготовка документів на подання до суду.

Важливо розуміти, що дитина повинна мати спеціальний статус: "дитина-сирота" чи "дитина, позбавлена батьківського піклування". Оскільки усиновлення проводиться на підставі судового рішення, зрозуміло, що у воєнний час цей процес в Україні поставлено на паузу.

Варто пам'ятати, що дитина, яка втратила батьків під час війни, зараз потребує пошуку родичів. Можливо, у малюка є бабусі та дідусі, тітки та дядьки або інші близькі, які шукають його та будуть щасливі виховувати його в сім'ї. Не варто стрімголов рватися забрати собі дитину. Адже вона людина і потребує любові та рідних.

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ЧИ Є ІНШІ ВАРІАНТИ ДОПОМОГИ ДІТЯМ БЕЗ БАТЬКІВ

Попри те, що можливості усиновити дитину в Україні зараз немає, залишається варіант тимчасового влаштування дитини у сім'ю. Для цього необхідно звернутися до Служби у справах дітей, а потім надати деякі документи.

Водночас, щоб допомогти дітям у воєнний час, UNICEF, Офіс президента та Міністерство соціальної політики України створили Telegram-бот під назвою "Дитина не сама". Там можна залишити свої контактні дані, якщо ви хочете тимчасово дати притулок дитині. Крім того, за допомогою цього бота можна повідомити про те, що втратили свою дитину, знайшли дитину без супроводу дорослих, або знаєте міжнародні організації, які готові прийняти у себе дітей з України.

ДЕ ЗАРАЗ ЗНАХОДЯТЬСЯ ДІТИ-СИРОТИ

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – це, ймовірно, одна з найуразливіших категорій громадян, тим більше під час війни. Як розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна, зараз для них та осіб, які їх супроводжують, спростили процедуру виїзду за кордон. Відповідно, евакуація дітей із міст, де ведуться бої, відбувається як на захід нашої країни, так і до держав Європейського Союзу.

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