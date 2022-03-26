Чому при стресі тягне на солодке і які солодощі можна їсти – розповіла сімейна лікарка

При стресі тягне на солодке і це нормально: важливий принцип – вибирати якомога якісніші солодощі / Фото: freepik.com

Якщо вам зараз нестерпно хочеться солодкого, то з'їжте улюблену цукерку або солодку булочку, це підтримає вас і додасть єнергії. Чому так хочеться солодкого при стресі, зараз, коли йде війна з Росією , що краще – домашня булочка або печиво з магазину і кому не можна їсти солодощі взагалі – розповіла терапевт, сімейний лікар, спеціаліст УЗД-діагностики Анна Красюк .

Анна Красюк / Фото: прес-служба

Реклама

Кому зараз не варто їсти солодке

Солодке можна їсти завжди і всім, але якщо людина цього сама хоче. І є всього кілька випадків, коли є солодке не рекомендується:

Перший – при цукровому діабеті, в даному випадку солодке в раціоні дійсно потрібно суворо контролювати. При діабеті першого типу (інсулінозалежному) взагалі обмежуються солодощі, при діабет другого типу включати до свого раціону солодкі продукти потрібно, дуже ретельно вивчивши їхній склад.

Другий випадок – при метаболічному синдромі, при ньому також слід контролювати солодке у вашому меню. Метаболічний синдром, стан, при якому у людини цілий "букет" проблем: ожиріння, високий рівень шкідливого холестерину в крові, гіпертонія. Цей стан підвищує ризик розвитку цукрового діабету другого типу, захворювань серця і т.д.

Реклама

Але у разі діабету другого типу або метаболічного синдрому можна їсти солодощі з природними цукрозамінниками – такими як стевія, або вибрати солодке серед інших продуктів для діабетиків.

Які солодощі можна їсти під час стресу

Якщо хочеться солодкого, важливий принцип – вибирати найякісніші солодощі. Якщо є можливість приготувати або знайти домашню випічку – булочки, здобу, то чудово. Якщо немає такої можливості і у вас немає діабету чи метаболічного синдрому, тоді їжте будь-які солодощі. На період війни, якщо ваш організм вимагає солодкого, дайте йому це, зараз не час думати про з'їдені калорії.

Під час стресу дуже хочеться солодкого і це нормально: організму не вистачає глюкози / Фото: Pixabay

Реклама

З давніх-давен саме солодка їжа вважалася найціннішою в плані "розслаблення": еволюційно склалося так, що солодкий смак наш мозок сприймає, як сигнал безпеки. Під час стресу дуже хочеться солодкого, і це нормально: організму не вистачає глюкози. Не забороняйте собі якщо є можливість, їжте сухофрукти, мед, чорний шоколад.

Зараз важливо харчуватися більш калорійною їжею – робіть це. Якщо хочеться солодкого і є можливість дістати або купити улюблені солодощі, їжте саме їх. Це корисно для відновлення нервової системи, а також, крім калорійного харчування, намагайтеся використовувати будь-яку можливість додаткового сну.

А як же карієс, фігура, і таке інше?

Їжа, у тому числі й солодощі – один із методів самозаспокоєння та задоволення базових потреб людини. Не бійтеся, що від солодкого у вас одразу з'явиться карієс, цукор – далеко не основна причина проблем із зубами. Але не забувайте дотримуватися гігієни рота, бажано після їди прополоскати рот, якщо є можливість, водою. І не забувати чистити зуби.

Солодощі та калорійна, смачна їжа допомагає знизити не лише поточний стрес, а й уникнути розвитку хронічного / Фото: Колаж: Сьогодні

Їжте те, що хочеться – калорійну, смачну їжу, це також допомагає знизити не тільки поточний стрес, а й уникнути хронічного його розвитку. Звичайно, людям в окупації зараз дуже важко і для них головне – взагалі хоч щось їсти. Але якщо у вас є можливість вибору товарів, то вибирайте улюблені вами солодощі та інші продукти. Якщо дуже хочеться дорогих солодощів, то візьміть небагато, але поїжте із задоволенням.

Також дізнайтеся, чому під час війни важливо їсти калорійну їжу "Як харчуватися з користю під час війни і що приготувати при мінімумі продуктів – поради Євгена Клопотенка".

І вам можливо корисно буде дізнатися, "Чому важливо їсти горіхи у воєнний час – поради дієтолога".