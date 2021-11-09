Чому осінь – не час для дієт, як харчуватися в холодний сезон

Осінь - не час для дієт, харчуватися в холодний сезон важливо калорійно, але раціонально / Фото: unsplash.com
Саме восени організму треба запастися енергією, тому важливо їсти продукти, які допоможуть зміцнити імунну систему, захистити від застуд та ГРВІ. Чому дієти взагалі не корисні, і тим паче восени, як скласти раціон у холодну пору року – розбираємося з експертами.
Чому дієти не корисні в будь-яку пору року
Жорсткі дієти, розвантажувальні тижні, моно харчування в будь-який сезон дають уповільнення обміну речовин і тимчасове зниження ваги, зазначає психолог, дієтолог Ксенія Рен. Тобто, кілограми швидко повернуться після виходу з жорсткого обмеження в їжі, і "прихоплять" з собою ще 5-10 кг. А якщо ви жорстко обмежуватимете себе у важливих для організму продуктах, то до проблем з внутрішніми органами рукою подати.
Завдання фізіологічного схуднення, в якому кілограми не повертаються навпаки – розігнати уповільнений обмін речовин. Найболючіше для багатьох питання, адже, як відомо, все в нашій голові. Причиною набору ваги найчастіше стають травми дитинства, особистих стосунків, нереалізованості та інше. Не вирішивши їх у зародку, ви постійно повертатиметеся у відправну точку.
Тому важливо не жорстко обмежувати себе в продуктах, а дотримуватись системи раціонального харчування, яка підходитиме саме вам. В якій ви будете знати свої сильні сторони, розуміти свої слабкості та діяти відповідно до цих знань. І розібратися у цьому допоможе дієтолог.
Які ж принципи здорового харчування?
Як зазначає дієтолог Олеся Добрянська якщо ви хочете не просто схуднути, а навчитися жити в стрункості, забудьте про дієти – будуйте свою систему харчування. Здорове харчування це:
- помірність (щоб калорійність раціону не перевищувала енергетичних витрат організму),
- розумні обмеження деяких продуктів, а не безкомпромісні винятки,
- здорові поведінкові установки, тобто раціональне харчування не передбачає торт чи піцу на сніданок. Існує величезна відмінність між розумним обмеженням та безкомпромісним винятком,
- відкриття нових смаків та поєднань,
- відчуття сигналів голоду та насичення,
- відсутність постійних думок про їжу,
- безпечне харчування (не зіпсовані продукти),
- культуру харчування (їсти не швидко, за столом).
Сучасне раціональне харчування навіть не заперечує фаст-фуд, тому що воно не про відмову від улюблених страв, а про можливість їх удосконалити. Тим пачее – восени та взимку.
Як же правильно харчуватися восени та взимку?
А як пити воду восени, якщо не хочеться?
Не забувайте про питний режим! Навіть якщо не хочеться пити, орієнтуйтесь на середню норму споживання чистої води – 30 мл рідини на кілограм ваги. Дотримання питного режиму захистить вас від стресу, покращить роботу мозку та допоможе долати хронічну втому.
Кладіть у чай, каву та інші гарячі напої спеції. Вас зігріють імбир, кардамон, мускатний горіх, кориця, лавровий лист, гвоздика, червоний і чорний перець, шафран, куркума, кмин. Частки фруктів додадуть напоям аромату, а підсолодити чай можна солодкою настоянкою шипшини або медом.
Також ми писали, чому восени ми набираємо вагу.