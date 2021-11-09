Чому осінь – не час для дієт, як харчуватися в холодний сезон

Осінь - не час для дієт, харчуватися в холодний сезон важливо калорійно, але раціонально / Фото: unsplash.com

Саме восени організму треба запастися енергією, тому важливо їсти продукти, які допоможуть зміцнити імунну систему, захистити від застуд та ГРВІ. Чому дієти взагалі не корисні, і тим паче восени, як скласти раціон у холодну пору року – розбираємося з експертами.

Чому дієти не корисні в будь-яку пору року

Жорсткі дієти, розвантажувальні тижні, моно харчування в будь-який сезон дають уповільнення обміну речовин і тимчасове зниження ваги, зазначає психолог, дієтолог Ксенія Рен. Тобто, кілограми швидко повернуться після виходу з жорсткого обмеження в їжі, і "прихоплять" з собою ще 5-10 кг. А якщо ви жорстко обмежуватимете себе у важливих для організму продуктах, то до проблем з внутрішніми органами рукою подати.

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Завдання фізіологічного схуднення, в якому кілограми не повертаються навпаки – розігнати уповільнений обмін речовин. Найболючіше для багатьох питання, адже, як відомо, все в нашій голові. Причиною набору ваги найчастіше стають травми дитинства, особистих стосунків, нереалізованості та інше. Не вирішивши їх у зародку, ви постійно повертатиметеся у відправну точку.

Важливо не жорстко обмежувати себе в продуктах, а дотримуватись системи раціонального харчування

Тому важливо не жорстко обмежувати себе в продуктах, а дотримуватись системи раціонального харчування, яка підходитиме саме вам. В якій ви будете знати свої сильні сторони, розуміти свої слабкості та діяти відповідно до цих знань. І розібратися у цьому допоможе дієтолог.

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Які ж принципи здорового харчування?

Як зазначає дієтолог Олеся Добрянська якщо ви хочете не просто схуднути, а навчитися жити в стрункості, забудьте про дієти – будуйте свою систему харчування. Здорове харчування це:

помірність (щоб калорійність раціону не перевищувала енергетичних витрат організму),

розумні обмеження деяких продуктів, а не безкомпромісні винятки,

здорові поведінкові установки, тобто раціональне харчування не передбачає торт чи піцу на сніданок. Існує величезна відмінність між розумним обмеженням та безкомпромісним винятком,

відкриття нових смаків та поєднань,

відчуття сигналів голоду та насичення,

відсутність постійних думок про їжу,

безпечне харчування (не зіпсовані продукти),

культуру харчування (їсти не швидко, за столом).

Осіннє постійне почуття голоду – це нормально, а сучасне раціональне харчування не заперечує правильний фаст-фуд / Фото: unsplash.com

Сучасне раціональне харчування навіть не заперечує фаст-фуд, тому що воно не про відмову від улюблених страв, а про можливість їх удосконалити. Тим пачее – восени та взимку.

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Як же правильно харчуватися восени та взимку?

Восени нам потрібні продукти, які допоможуть зміцнити імунну систему для протистояння застудам та ГРВІ, зігрівати та допомагати залишатися здоровими до наступного теплого сезону. Саме восени організму треба запастися енергією, адже день стає коротшим, а погода – все більш прохолодною.

Тому ми підвищуємо загальне споживання калорій, особливо завдяки жиру та простим вуглеводам. Однак безконтрольне вживання жирних та солодких продуктів може суттєво підвищити енергетичну цінність раціону харчування. Безконтрольно споживаючи калорійні продукти зараз, навесні ми отримаємо зайву вагу та "класичну картину" – безрезультатні спроби влізти в улюблені джинси чи сукню.

Не лише дієтологи, а й МОЗ України рекомендує жирну та надто важку їжу обмежити незважаючи на те, що восени її хочеться більше. Надавайте перевагу продуктам, де більше корисних жирів: горіхи, авокадо, оливкова олія, червона риба. Замість цукру, цукерок та випічки постарайтеся переключитися більше на мед, фрукти та сухофрукти, запікайте яблука або гарбуз із корицею та горіхами.

Обов'язково їжте сезонні овочі та фрукти, в них міститься більше необхідних нашому організму поживних речовин. Гарбуз, яблука, груші, виноград, баклажани, солодкий перець, різні види капусти, а також коренеплоди. Це джерела вітамінів та мікроелементів, які підготують організм до сезонних змін.

А як пити воду восени, якщо не хочеться?

Не забувайте про питний режим! Навіть якщо не хочеться пити, орієнтуйтесь на середню норму споживання чистої води – 30 мл рідини на кілограм ваги. Дотримання питного режиму захистить вас від стресу, покращить роботу мозку та допоможе долати хронічну втому.

Зранку рекомендується випивати склянку (250 мл) теплої води натщесерце / Фото: unsplash.com

Кладіть у чай, каву та інші гарячі напої спеції. Вас зігріють імбир, кардамон, мускатний горіх, кориця, лавровий лист, гвоздика, червоний і чорний перець, шафран, куркума, кмин. Частки фруктів додадуть напоям аромату, а підсолодити чай можна солодкою настоянкою шипшини або медом.

Також ми писали, чому восени ми набираємо вагу.