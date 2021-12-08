Чому потрібно продовжувати носити маски навіть вакцинованим – відповідь лікаря Комаровського

Повний курс вакцинації "розслабив" людей, які його пройшли – у транспорті, магазинах та на заходах дедалі частіше з'являються люди без масок. Чому рано розслаблятися, популярний український педіатр Євген Комаровський пояснив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна".
Одна з великих небезпек, яка зараз чатує на всіх нас – це поведінка вже дворазово вакцинованих людей, – каже Євген Комаровський. Вони вважають, що їм уже нічого боятися, що можна ходити без масок, у тому числі в натовпі народу. А також перестати провітрювати приміщення, спокійно цілуватися та обійматися з людьми, які мають нежить та інші симптоми ГРВІ.
Продовжуємо носити маски, уникати хворих людей, намагаємось знизити перебування серед великого скупчення народу, – зазначає кандидат медичних наук, – тому що ризик вашого інфікування і того, що ви заразите потім іншу людину, все одно залишається.
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