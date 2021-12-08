Почему нужно продолжать носить маски даже вакцинированным – ответ доктора Комаровского

Полный курс вакцинации "расслабил" людей, которые его прошли – в транспорте, магазинах и на мероприятиях все чаще появляются люди без масок. Почему рано расслабляться, популярный украинский педиатр Евгений Комаровский объяснил в программе "Час Голованова" на телеканале "Украина".

Одна из больших опасностей, которая сейчас подстерегает всех нас – это поведение уже двукратно вакцинированных людей, -говорит Евгений Комаровский Они считают, что им уже нечего бояться, что можно ходить без масок, в том числе в толпе народа. А также перестать проветривать помещения, целоваться и обниматься с людьми, у которых есть насморк и другие симптомы ОРВИ.

Евгений Комаровский отмечает, что полный курс вакцинации не отменяет остальных правил безопасности, привитым людям не стоит вести себя так беспечно, они не бессмертные. И могут заболеть повторно.

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Продолжаем носить маски, избегать больных людей, стараемся снизить пребывание среди большого скопления народа,- отмечает кандидат медицинских наук,- потому что риск инфицирования и того, что вы заразите потом другого человека, все равно остается.

Как ранее неоднократно подчеркивал Евгений Комаровский, вакцинация снижает риски заболеть, а также помогает избежать тяжелого течения ковида, с попадание в реанимацию. Также в организме вакцинированных людей вирус перестает мутировать.

Привитым от ковида людям не стоит вести себя так беспечно, они не бессмертные, носите маски

Но носить маски в общественных местах и так далее, даже с полным курсом вакцинации нужно продолжать. Чтобы защитить и себя, и окружающих.

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Также ранее мы писали, можно ли вакцинироваться при тромбозе.