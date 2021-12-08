Почему нужно продолжать носить маски даже вакцинированным – ответ доктора Комаровского

Полный курс вакцинации "расслабил" людей, которые его прошли – в транспорте, магазинах и на мероприятиях все чаще появляются люди без масок. Почему рано расслабляться, популярный украинский педиатр Евгений Комаровский объяснил в программе "Час Голованова" на телеканале "Украина".
Одна из больших опасностей, которая сейчас подстерегает всех нас – это поведение уже двукратно вакцинированных людей, -говорит Евгений Комаровский Они считают, что им уже нечего бояться, что можно ходить без масок, в том числе в толпе народа. А также перестать проветривать помещения, целоваться и обниматься с людьми, у которых есть насморк и другие симптомы ОРВИ.
Продолжаем носить маски, избегать больных людей, стараемся снизить пребывание среди большого скопления народа,- отмечает кандидат медицинских наук,- потому что риск инфицирования и того, что вы заразите потом другого человека, все равно остается.
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