Чому ненавидіти росіян – нормально. Думка психотерапевта

Чи нормально ненавидіти росіян під час війни в Україні? / Фото: Колаж: Сьогодні

88% українців негативно ставляться до Російської Федерації. Ще 49% вважають, що у війні проти України винні всі, хто проживає в Росії: керівництво, еліти та народ. Такі дані публікує дослідницька компанія Gradus Research.

Чому негативне ставлення до всіх росіян через війну, яка почалася 24 лютого, – це абсолютно нормально? Читайте в нашому матеріалі.

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Суперечки щодо незалежності України

Дуже скоро ви опинитесь у повній ізоляції від світу. А "бути росіянином" буде звучати ганебно. Це тавро буде на кожному з вас. А ще я знаю, що ви нічого не зробите. Жоден з вас не здатен нічого зробити, щоб зупинити криваву війну, яку проти моєї країни веде ваша.

Це частина листа, який на своїй сторінці у Facebook опублікувала киянка Анна. Адресувала його своїм російським родичам. Серед іншого розповіла про обстріл Києва, страх за близьких і – прірву між українцями та росіянами. Ділиться: хотіла, щоб вони зрозуміли, що саме відбувається.

Тітка у відповідь надіслала зображення з цитатою Геббельса про бандерівців, дядько заявив, що по житлових будинках стріляють ЗСУ, брат іронічно додав, що "ми хоча б мали ОБЖ та військову кафедру, а у вас що?". Сестра увесь день 23 лютого викладала фотографії свого сина у будьонівці із червоною зіркою, а коли почалася війна – просто зникла, наче ми ніколи й не спілкувалися.

Анна – корінна киянка. Розповідає: батьки з дитинства виховували у ній, її браті та сестрі любов до України. З Києва до Москви переїхали рідні брат та сестра матері – поїхали туди вчитися, залишилися жити, створили сім'ї, там народилися їхні діти. Зі своїми двоюрідними братами та сестрами, розповідає дівчина, вона проводила багато часу разом: сім'я часто зустрічалася то в Києві, то в Москві.

Єдиною темою, щодо якої у нас завжди розходилися думки та були сварки, була тема незалежності України і все довкола неї. Мені здається, що вони надто близько до серця прийняли наше рішення про вихід з Радянського Союзу, ніби ми їх особисто образили. Вони перекручували навіть слово "незалежність", і мене, ще дитину, це дуже ображало. Одного разу після поїздки в Крим (це було в 2002-2003 роках) брат сказав, що нібито "Крим – їхній". Я ще дуже розсміялася, сприйняла це як дурню. Тепер розумію, що в голову їм це закладали давно.

Мем, який з'явився як відповідь на слова Путіна про історію України / Фото: facebook.com/memagrammm

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Під час і Помаранчевої революції, і Революції гідності, розповідає Анна, з Москви телефонували та давали поради, що робити, нібито "краще знають та розуміють ситуацію". Після незаконної анексії Криму та вторгнення Росії на Донбас їздити в Україну з російської столиці родичі майже перестали.

До весни 2015 року в нас ще були прямі перельоти Київ – Москва, і я "психанула": вирішила, що моя донька росте і майже нікого з них не знає. Взяла її, і ми полетіли у "Мордор". Звісно, наші зустрічі завжди були дуже душевними, але коли обговорили головні теми, як же не зачепити "улюблену"? Тоді й вийшла "задушевна застольна розмова" у Бірюльово. За столом сидить одна київська дівчинка та чинить опір пʼяти москвичам, які напхані пропагандою. Тоді вони ще не надто визнавали сплановану анексію Криму, а від російських сил на Донбасі взагалі відхрещувалися.

З 24 лютого 2022 року, коли Росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну, ніхто з Москви так і не написав, каже Анна. Тому через тиждень вирішила звернутися до них сама, а потім виклала лист у Facebook.

Я абсолютно впевнена, що зараз вони підтримують війну проти України. Вони радіють в душі, святкують, що "неслухняна Україна" нарешті буде покарана за непокору.

Чи нормально звинувачувати у війні всіх росіян?

Відчувати будь-які емоції, зокрема й ненависть, абсолютно нормально, стверджує психотерапевт Олександр Савчин. Пояснює, чому так гостро можна реагувати щодо всього населення іншої країни.

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Під час війни в цілому відбувається поділ на "ми" і "вони". Коріннями це сягає ще нашої племінної історії. Зокрема, у цій війні поділ "ми – вони" культивувався досить довго – через мовне питання або, навпаки, твердження про те, що "ми – братні народи". Зараз ми бачимо жорсткий і моторошний апогей. Отже, і зʼявляються відповідні сентименти: ми – хороші, вони – погані. Також під час війни, якщо потрібно воювати, має вимикатися емпатія до ворога. Якщо ти симпатизуєш та співчуваєш йому, то ти не можеш його вбити. А оскільки тепер фактично все населення України стикається з війною, то, відповідно, здається, що і все населення Росії бере участь, – пояснює психотерапевт.

Мем, який з'явився в соцмережах як реакція на думку росіян про війну в Україні / Фото: facebook.com/memagrammm

За словами Олександра Савчина, під час війни у людей починає працювати ще один механізм: почуття справедливості та співмірності.

На нашій території відбуваються жорстокі події: масово вбивають цивільних людей, руйнують будівлі, чинять звірства. Що з іншої сторони? Люди бачать, що росіяни інколи виходять на мітинги, а буває, кажуть, що їм страшно зробити навіть це. І таку реакцію ми бачимо з боку "напросунутіших" росіян. Вони говорять: "Ми висловлюємо вам підтримку, ми ментально з вами". Загалом це нормально – висловлювати підтримку. Однак у цій ситуації просто критична неспівмірність. В Україні йдеться про життя невинних людей. А що ми бачимо з іншої сторони? І утворюється прірва, яка викликає ще один шквал емоцій.

Додаткове обурення викликає той факт, що в Росії є люди, які підтримують війну в Україні. Тому кипіння емоцій таке, що вони поширюються вже не лише на керівництво Росії чи військових, а й на все населення. І злість – це реакція на весь біль, страждання та жах, які відчувають українці.

Водночас важливо розуміти причини своїх емоцій та знаходити способи їх виплеснути.

Способи вираження емоцій

Активна діяльність (робити щось корисне для себе та інших людей).

Звільнення своїх почуттів:

- експресивний спосіб: розповісти про емоції комусь, голосно покричати на самоті, за допомогою фізичних дій (побити боксерську грушу, розірвати газету);

- творчий спосіб – малювати, грати на музичних інструментах тощо.

Підтримка інших людей та отримання підтримки від них.

Анна, своєю чергою, історію про свої стосунки з родичами з Росії закінчує так:

Я поки що не вирішила, що зроблю після нашої перемоги. Один варіант: через якийсь час, коли вони вже довго будуть в ізоляції, у бідності, з масовими репресіями, я зателефоную їм і спитаю: "Ви там живі?" А на їхню ствердну відповідь скажу: "Я рада, тепер із цим живіть". Хоча хочеться побачити їхню реакцію, коли ми переможемо, їхнє прозріння, визнання помилок. Але я не вірю, що це можливо.

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